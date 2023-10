Phát huy vai trò 'tai, mắt’ của nhân dân trong phát hiện vi phạm an toàn giao thông

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đã tập trung chỉ đạo chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực bảo đảm trật tự, ATGT. Trong đó đặc biệt phát động phong trào "Toàn dân tham gia phát hiện, cung cấp các thông tin, hình ảnh phản ánh vi phạm hành chính về trật tự, ATGT”.

Tăng cường chỉ đạo

Để thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2023 “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo lực lượng chức năng; chính quyền các địa phương triển khai các giải pháp hướng tới mục tiêu giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết và người bị thương). Đồng thời từng bước lập lại trật tự, kỷ cương trong chấp hành pháp luật về giao thông của cả người tham gia giao thông và người thực thi pháp luật giao thông.

Đội cảnh sát giao thông đường bộ số 5 kiểm tra nồng độ cồn theo hình thức lưu động. Ảnh tư liệu: Đình Tuyên

Trong đó, UBND tỉnh đặc biệt yêu cầu tính gương mẫu, đi đầu trong chấp hành các quy định pháp luật về an toàn giao thông, nhất là việc không điều khiển phương tiện khi đã sử dụng rượu, bia của đội ngũ cán bộ, công chức, đảng viên, lực lượng vũ trang, người lao động trong các cơ quan, đơn vị.

Từ chỉ đạo của UBND tỉnh, cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền dưới nhiều hình thức, lực lượng chức năng đã triển khai nhiều đợt ra quân tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, như: chuyên đề xử lý vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông; tăng cường tuần tra, xử lý kịp thời tình trạng thanh, thiếu niên, học sinh vi phạm giao thông; thực hiện tổng kiểm soát xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách và xe ô tô vận tải hàng hóa bằng container trên địa bàn, qua đó thu hồi phù hiệu của 266 phương tiện vận tải kinh doanh hàng hoá và vận tải hành khách do vi phạm tốc độ nhiều lần.

Công an Nghệ An triển khai kế hoạch Tổng kiểm soát xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách và xe ô tô vận tải hàng hóa bằng container trên địa bàn toàn tỉnh. Ảnh tư liệu: Minh Khôi

Bên cạnh đó phối hợp với các ngành, các địa phương chấn chỉnh tình trạng một số cá nhân sử dụng xe ô tô từ 5 đến 7 chỗ ngồi (biển kiểm soát nền trắng) hoạt động kinh doanh vận tải hành khách trái phép, tiềm ẩn nguy cơ gây mất trật tự an toàn giao thông.

Vẫn xảy ra một số vụ TNGT nghiêm trọng

Nhờ chỉ đạo quyết liệt, tình hình tai nạn giao thông đã giảm trên 3 tiêu chí (theo thống kê của lực lượng chức năng, trong 9 tháng đầu năm 2023, trên địa bàn tỉnh xảy ra 127 vụ tai nạn, làm chết 85 người, bị thương 90 người; so với 9 tháng đầu năm 2022, số vụ tai nạn đã giảm 17 vụ, giảm 11 người chết và số người bị thương giảm 9 trường hợp).

Tuy nhiên, vẫn xảy ra một số vụ đặc biệt nghiêm trọng gây thiệt hại về người và tài sản, điển hình như vụ tai nạn xảy ra vào ngày 6/3/2023 tại km05+800, đường tỉnh 542E trên địa bàn xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An giữa xe ô tô tải 14C-201.03 và xe mô tô 37N1-576.04, làm chết 03 người và 01 người bị thương.

Vụ tai nạn xảy ra trên địa bàn xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên. Ảnh tư liệu: CTV

Hay vụ tai nạn xảy ra ngày 21/10 trên Quốc lộ 46 thuộc địa bàn xã Tri Lễ, huyện Quế Phong khi một chiếc xe tải chở sắn đang lưu thông đã bất ngờ đâm vào vách núi khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương nặng. Bên cạnh đó, trên địa bàn còn xảy ra một số vụ tai nạn giao thông liên quan đến thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên điều khiển xe máy, xe máy điện, xe đạp điện.

Điển hình như vụ tai nạn xảy ra khoảng 17h40’ chiều ngày 20/9 trên tuyến Quốc lộ 48E thuộc thôn Quyết Tiến, xã Quỳnh Liên (Thị xã Hoàng Mai), 2 xe máy do 5 học sinh (4 nam, 1 nữ ) điều khiển đã va chạm mạnh với nhau. Hậu quả cả 2 xe máy văng vào lề đường khiến cả 5 em đều chấn thương nặng, 2 em tử vong sau đó.

Phát huy vai trò “tai, mắt” của nhân dân

Trước thực tế trên, ngày 17/10/2023, UBND tỉnh cũng đã ban hành Kế hoạch số 775/KH-UBND về phát động và xây dựng Phong trào "Toàn dân tham gia phát hiện, cung cấp các thông tin, hình ảnh phản ánh vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông" trên địa bàn tỉnh.

Qua đó kêu gọi tinh thần tự giác, trách nhiệm của nhân dân trong chấp hành pháp luật về an toàn giao thông và chủ động phát hiện, cung cấp thông tin, tài liệu phản ánh các vi phạm gây ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông, hư hại hạ tầng giao thông, ô nhiễm môi trường… để các cơ quan chức năng kịp thời xử lý, giải quyết.

Hình ảnh hai học sinh đi xe máy có hành vi bốc đầu trên đường NamYangJu - Dasan ( TP Vinh) ngày 24/10. Ảnh cắt từ clip

Mới đây nhất, vào khoảng 11h trưa ngày 24/10, một người dân đã ghi lại hình ảnh trên đường NamYangJu - Dasa, theo hướng đi ra đường Mai Hắc Đế (thành phố Vinh) có 4 nam thanh niên đi trên 2 xe máy mang BKS 37B3 - 013.39 và 37LA - 026.85 lưu thông song song không đội mũ bảo hiểm. Trong đó, 2 nam sinh mặc áo đồng phục đã có hành vi bốc đầu xe và bị ngã ra đường. Sau khi tiếp nhận thông tin người dân phản ánh, Đội cảnh sát giao thông trật tự (Công an TP Vinh) đã xác minh, triệu tập những người liên quan lên làm việc.

Qua đó làm rõ người điều khiển xe máy mang BKS 37B3 - 013.39, SN 2001 là sinh viên Trường Đại học Vinh, chở em SN 2009 là học sinh Trường THCS Quán Bàu. Còn 2 em đi trên xe máy mang BKS 37LA - 026.85 có hành vi bốc đầu xe cũng là học sinh Trường THCS Quán Bàu.

Thời điểm xảy ra sự việc là lúc các em vừa hết giờ học ở trường và trên đường về nhà. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã phối hợp với gia đình, nhà trường để răn đe, giáo dục các em; đồng thời xử lý theo quy định của pháp luật đối với chủ phương tiện về hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Đội CSGT- TT (Công an TP Vinh) triệu tập xử lý các trường hợp vi phạm ATGT. Ảnh tư liệu PV

Trên thực tế, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã có nhiều vụ việc tương tự được cơ quan chức năng xử lý kịp thời từ hình ảnh người dân hoặc cơ quan báo chí cung cấp. Vì vậy, để phong trào “Toàn dân tham gia phát hiện, cung cấp các thông tin, hình ảnh phản ánh vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đi vào cuộc sống có hiệu quả”, UBND tỉnh đề nghị các Sở, ngành, địa phương tăng cường hướng dẫn người dân về phương pháp nhận biết các hành vi vi phạm về trật tự, an toàn giao thông để việc thu thập thông tin, cung cấp thông tin đảm bảo chính xác, khách quan, có cơ sở.

UBND tỉnh đặc biệt nhấn mạnh: “Việc tiếp nhận, xác minh, xử lý, giải quyết thông tin người dân phản ánh phải bảo đảm kịp thời, đúng hành vi vi phạm và đúng quy định pháp luật”.

Thanh, thiếu niên kẹp 3 không đội mũ bảo hiểm trên Quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu. Ảnh tư liệu: PV

Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng yêu cầu bảo đảm an toàn, bí mật về danh tính của người cung cấp thông tin, tài liệu phản ánh vi phạm về trật tự, an toàn giao thông; xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các hành vi lợi dụng phong trào để cung cấp thông tin sai sự thật, chống phá, tiêu cực hoặc gây ảnh hưởng xấu đến uy tín, danh dự và lợi ích hợp pháp khác của các tổ chức, cá nhân liên quan.

Gần đây nhất, để phòng ngừa, ngăn chặn tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng ngày 19/10/2023, UBND tỉnh Nghệ An tiếp tục ban hành Văn bản số 8845/UBND-NC trong đó yêu cầu: Công an tỉnh chỉ đạo công an các địa phương, đơn vị tăng cường công tác tuần tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự ATGT, trọng tâm là người điều khiển phương tiện mà trong cơ thể có chất ma tuý, vi phạm quy định về tốc độ, nồng độ cồn; vi phạm chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn; quá số người quy định, đi không đúng phần đường hoặc làn đường quy định…

Hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn cho các học sinh. Ảnh tư liệu: Thanh Lê

Văn bản nêu rõ “chú trọng vào các đối tượng là thanh thiếu niên với các hành vi vi phạm như điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi theo quy định; không có giấy phép lái xe khi tham gia giao thông; không đội mũ bảo hiểm.

Đồng thời, xử lý nghiêm trách nhiệm của cá nhân giao phương tiện cho người không đủ điều kiện theo quy định của pháp luật; cung cấp thông tin về học sinh vi phạm quy định về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho các cơ sở giáo dục để phối hợp xử lý, giáo dục”.