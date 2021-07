Phạt nữ quản lý quán karaoke 15 triệu đồng vì vi phạm phòng dịch

Sáng 21/7, UBND huyện Nghi Lộc đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà T. T. H. (SN 1969) trú tại xã Nghi Ân, TP. Vinh do vi phạm các biện pháp phòng chống dịch.

Trước đó, vào lúc 23 giờ 20 phút ngày 14/7/2021, tổ công tác của Công an huyện Nghi Lộc phối hợp Công an xã Nghi Phong tiến hành kiểm tra quán Karaoke Sinh Viên ở xóm 1 xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc do bà T. T. H. quản lý.

Thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện tại phòng 103 có 5 người (gồm 3 nam, 2 nữ) đang hát karaoke. Mặc dù đã nhận được thông báo tạm đình chỉ hoạt động để phòng, chống dịch Covid - 19 nhưng quán Karaoke Sinh Viên vẫn mở cửa cho khách vào hát.

Quyết định xử phạt. Ảnh: Nhật Tuấn Hành vi trên cả bà T.T.H đã vi phạm vào điểm c, khoản 3, điều 12 của Nghị định số 117/2020/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.



Sáng ngày 21/7, bà Trần Thị Ánh Tuyết - Phó Chủ tịch UBND huyện Nghi Lộc đã ký Quyết định số 3063/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế đối với bà T. T. H. Theo đó, bà H. bị áp dụng hình thức xử phạt tiền 15 triệu đồng. Hiện, quyết định đã được gửi cho bà T. T. H. để chấp hành.