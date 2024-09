Kinh tế Phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp địa phương trong kỷ nguyên kinh tế số Tại diễn đàn, các đại biểu đã tập trung thảo luận các vấn đề liên quan đến khởi nghiệp, chia sẻ kinh nghiệm thu hút vốn khởi nghiệp...

Các đại biểu tham gia diễn đàn. Ảnh: T.P

Chiều 28/9, tại thành phố Vinh, Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia phối hợp với Sở KH&CN Nghệ An tổ chức chương trình: “Diễn đàn Khởi nghiệp Quốc gia phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp địa phương trong kỷ nguyên kinh tế số”. Đây là một trong những hoạt động thuộc Chương trình “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”.

Dự diễn đàn có Đại sứ các nước: Azerbaijan, Thổ Nhĩ Kỳ, Kazakhstan, Algeria tại Việt Nam; các vị khách, chuyên gia Quốc tế; Tiến sĩ Đinh Việt Hoà, Chủ tịch Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia, cùng khoảng 450 khách mời trong và ngoài tỉnh gồm các tập đoàn, doanh nghiệp, doanh nhân, đại diện trường đại học, cao đẳng, các tổ chức thúc đẩy - hỗ trợ khởi nghiệp, startup.

Các vị khách quốc tế tham gia diễn đàn. Ảnh: T.P

Phát biểu tại diễn đàn, Tiến sĩ Đinh Việt Hoà - Chủ tịch Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia nhấn mạnh: Diễn đàn hôm nay thể hiện sự quyết tâm của hiệp hội, Bộ Khoa học và Công nghệ, cùng các bộ, ban, ngành; các tỉnh, thành phố để nhau lan tỏa tinh thần khởi nghiệp và thúc đẩy phong trào khởi nghiệp tại các địa phương; thúc đẩy phát triển Hệ sinh thái khởi nghiệp bền vững; đẩy mạnh xã hội hoá hoạt động khởi nghiệp.

Tại diễn đàn, các đại biểu đã tập trung thảo luận các vấn đề liên quan đến khởi nghiệp, như phát huy tính liên kết của các địa phương với vùng và quốc gia; chia sẻ kinh nghiệm của tổ chức quốc tế trong việc thu hút nguồn vốn đầu tư hỗ trợ doanh nghiệp và cách thức gọi vốn từ các shark, quỹ đầu tư; gợi mở cách thức thu hút các nguồn lực hỗ trợ khởi nghiệp…

Tiến sĩ Đinh Việt Hoà - Chủ tịch Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: T.P

Tại diễn đàn, các đại biểu quốc tế chia sẻ kinh nghiệm trong việc thu hút nguồn vốn đầu tư vào khởi nghiệp; vai trò của doanh nghiệp trong việc xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp địa phương; mô hình liên kết công - tư trong hỗ trợ và ươm tạo doanh nghiệp khởi nghiệp địa phương; Cơ hội khởi nghiệp sáng tạo cho Việt Nam; Tiềm năng của Việt Nam trong bối cảnh kinh doanh châu Á...

Tại Nghệ An, những năm gần đây, phong trào khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh có sự phát triển đáng khích lệ, tạo tiền đề hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp sinh động, sáng tạo. Theo đó, Nghệ An đã kịp thời ban hành nhiều chương trình, chính sách, kế hoạch hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Liên kết các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại các trường đại học và viện nghiên cứu, tổ chức quỹ, nhà đầu tư về với Nghệ An.

Ông Nguyễn Khắc Lâm - Phó Giám đốc Sở KH&CN Nghệ An phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: T.P

Thông qua các cuộc thi tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, trong vòng 4 năm có trên 400 dự án dự thi, đã có 54 dự án, ý tưởng khởi nghiệp xuất sắc được UBND tỉnh khen thưởng.

Đặc biệt, cuộc thi đã thu hút sự quan tâm của nhiều quỹ, nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh; nhiều dự án khởi nghiệp đã được các doanh nghiệp và trường đại học hợp tác hỗ trợ chuyên gia, nhà khoa học, kinh phí để nghiên cứu, hoàn thiện sản phẩm, đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ, hỗ trợ nhà, xưởng, thiết bị, mặt bằng để sản xuất, hợp tác sản xuất và thương mại,...

Ông Hồ Huy - Chủ tịch Tập đoàn Mai Linh chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp tại diễn đàn. Ảnh: T.P

Hiện Sở Khoa học và Công nghệ đang chủ trì tham mưu cho UBND tỉnh Nghệ An lập Đề án: "Xây dựng Trung tâm Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo khu vực Bắc Trung Bộ" để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong năm 2024.

Nghệ An xác định, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp là nhiệm vụ chiến lược trong kỷ nguyên kinh tế số, thúc đẩy các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp, từ ươm tạo, đào tạo, kết nối, đến gọi vốn và truyền thông. Đây chính là động lực để tạo ra những cơ hội mới cho cộng đồng doanh nghiệp và thế hệ trẻ tại địa phương.

Trong khuôn khổ diễn đàn đã diễn ra Tọa đàm Phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp địa phương đi lên từ tiềm năng và văn hoá bản địa. Ảnh: T.P

Trong khuôn khổ chương trình còn có Toạ đàm Phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp địa phương đi lên từ tiềm năng và văn hoá bản địa và lễ ký kết hợp tác toàn diện về phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo giữa các địa phương với Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia.