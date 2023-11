Phát triển môn bóng rổ trong trường học ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Có mặt muộn hơn so với các môn khác (bóng chuyền, cầu lông, bóng đá...) nhưng với ưu thế giúp rèn luyện thể lực, phát triển chiều cao..., những năm gần đây, bóng rổ ngày càng phát triển mạnh trong các trường phổ thông ở Nghệ An.

Hào hứng các sân tập

Những năm gần đây, bóng rổ là môn thể thao thu hút ngày càng nhiều học sinh các cấp học trên địa bàn tỉnh tham gia tập luyện và thi đấu. Đây không chỉ là sân chơi để các em học sinh được thỏa mãn đam mê mà còn giúp rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể chất. Thông qua việc tập luyện và thi đấu bóng rổ, các em còn được rèn luyện về tinh thần thể thao cao thượng – fair play, cách ứng xử chuẩn mực. Những yếu tố nói trên đã khẳng định sự hấp dẫn, sức hút ngày càng lớn của môn bóng rổ đối với các em học sinh hiện nay.

Các động tác rướn người, bật cao khi chơi bóng rổ giúp phát triển chiều cao. Ảnh: Minh Quân

Mỗi buổi chiều, tại sân thể dục Trường THPT Cửa Lò (thị xã Cửa Lò), các em học sinh hào hứng tập luyện bóng rổ một cách sôi nổi. Em Nguyễn Thảo Linh – Học sinh lớp 11 cho biết: “Em rất vui khi được tham gia luyện tập môn bóng rổ tại trường vào mỗi buổi chiều sau khi tan học. Từ khi chơi bóng rổ, được các anh, chị trong CLB Bóng rổ trường chỉ bảo tận tình, em trở nên nhanh nhẹn hơn, thể lực dẻo dai hơn".

CLB Bóng rổ Trường THPT Cửa Lò được thành lập vào năm 2018, dưới sự định hướng của Ban Giám hiệu nhà trường. Ngoài gần 40 thành viên sinh hoạt thường xuyên, còn có sự tham gia của nhiều học sinh các khối lớp trong trường và cả các em học sinh lớp 8, lớp 9 của một số trường THCS trên địa bàn thị xã. Sau giờ học buổi chiều, các thành viên CLB Bóng rổ lại hăng say luyện tập. Tham gia CLB, ngoài việc cùng nhau rèn thể lực, chia sẻ kiến thức, kỹ năng chơi bóng, các em còn được gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ niềm vui trong cuộc sống cũng như trong học tập. Sau hơn 5 năm thành lập, CLB đã tạo được sân chơi thể thao lành mạnh, tạo cảm hứng, truyền lửa đam mê với bộ môn bóng rổ trên địa bàn.

Một buổi tập luyện bóng rổ của các học sinh Trường THPT Cửa Lò. Ảnh: Minh Quân

Em Thái Gia Bảo – Học sinh lớp 12, thành viên Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Bóng rổ Trường THPT Cửa Lò cho biết: “Từ năm 2020 đến nay, CLB đã tổ chức được nhiều hoạt động giao lưu thi đấu với các CLB bóng rổ của các huyện, thị trong tỉnh, nhằm phát triển phong trào trên địa bàn thị xã, thu hút thêm nhiều bạn trẻ đến với bộ môn bóng rổ, góp phần xây dựng CLB phát triển mạnh hơn trong thời gian sắp tới”.

Còn tại thành phố Vinh – địa phương có phong trào bóng rổ phát triển mạnh nhất của tỉnh, từ năm 2012, các trường THCS đã đưa môn bóng rổ vào chương trình giáo dục thể chất như một nội dung tự chọn. Đến nhà tập luyện thể dục của Trường THCS Bến Thủy, có thể thấy không khí tập luyện bóng rổ trong các tiết thể dục diễn ra khá sôi nổi. Em Trần Hà My – Học sinh Trường THCS Bến Thủy chia sẻ: “Tiết học bóng rổ là một trong những giờ học được chúng em chờ đợi nhất, vì đây vừa là thời gian chúng em có thể rèn luyện sức khỏe, vừa là cách thư giãn để tiếp tục các giờ học khác hiệu quả hơn”.

Thầy Phan Kiều Dũng – Hiệu trưởng Trường THCS Bến Thủy cho biết: “Để phát triển môn bóng rổ, nhà trường đã quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, dụng cụ, bố trí giáo viên hướng dẫn học sinh luyện tập. Không chỉ các em học sinh yêu thích môn bóng rổ mà các giáo viên cũng hào hứng với môn thể thao này. Đưa bóng rổ vào trường học là hoạt động thiết thực, góp phần thúc đẩy phong trào tập luyện thể thao trong học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên”.

Sôi động các giải đấu

Từ sự phát triển của của phong trào bóng rổ ở các trường học, thời gian gần đây có nhiều giải bóng rổ dành cho học sinh trên địa bàn tỉnh được tổ chức. Tại thành phố Vinh, đều đặn từ năm 2013 đến nay, Giải Bóng rổ học sinh Tiểu học và THCS được tổ chức hằng năm, mỗi mùa giải thu hút hơn 20 đội bóng, với trên 300 vận động viên tham gia.

Ông Lê Trường Sơn – Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vinh cho biết: “Giải bóng rổ cho học sinh THCS và Tiểu học của thành phố tạo sân chơi bổ ích, đưa bộ môn bóng rổ phát triển sâu rộng trong các trường học, nhằm nâng cao thể lực, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh. Từ giải đấu này và việc môn bóng rổ được đưa vào Hội khỏe Phù Đổng các cấp ở thành phố đã tạo nên phong trào thi đua sôi nổi trong các nhà trường, từ công tác đầu tư cơ sở vật chất sân bãi tập luyện cho đến chọn đội tuyển thi đấu, mời huấn luyện viên hướng dẫn...”.

Ở cấp THPT, từ năm 2015 đến nay, Giải Bóng rổ THPT Nghệ An mở rộng cũng đều đặn được Hội Bóng rổ không chuyên Nghệ An tổ chức. Tham gia giải, ngoài các đội bóng rổ đến từ các trường THPT trên địa bàn thành phố Vinh còn có các đội bóng từ các huyện Hưng Nguyên, Nghi Lộc, Thanh Chương, Quỳnh Lưu và huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh).

Một trận đấu tại Giải bóng rổ THPT Nghệ An mở rộng 2023. Ảnh: Hội bóng rổ không chuyên Nghệ An

Ông Lê Quốc Ý – Chủ tịch Hội Bóng rổ không chuyên Nghệ An cho biết: “Giải đấu được tổ chức nhằm tăng cường giao lưu, gắn kết học sinh cũng như gắn kết phong trào rèn luyện môn bóng rổ giữa các trường THPT trên địa bàn tỉnh Nghệ An và một số trường của tỉnh Hà Tĩnh. Ngoài giải đấu này, những năm gần đây, Hội Bóng rổ không chuyên Nghệ An cũng tổ chức thêm một số giải bóng rổ dành cho các vận động viên học sinh như: Vinh Summer Basketball Cup, Draft VBL9… Qua các giải đấu đã phát hiện một số nhân tố nổi bật để tuyển chọn vào đội bóng rổ Nghệ An tham gia các giải đấu không chuyên trong cả nước”.

Bóng rổ đã và đang là môn thể thao được khuyến khích phát triển tại các trường học trên địa bàn toàn tỉnh. Ngoài thành phố Vinh, hiện nhiều địa phương khác trong tỉnh cũng đã bắt đầu chú trọng nhân rộng phong trào bóng rổ, xem đó như là điểm tựa mới cho thể thao học đường, điển hình như thị xã Cửa Lò, các huyện Hưng Nguyên, Nghi Lộc, Diễn Châu, Quỳnh Lưu... và các trường tư thục". Ông Thúc Văn Tài – chuyên viên phụ trách giáo dục thể chất, Phòng Giáo dục phổ thông (Sở Giáo dục và Đào tạo).

Một buổi sinh hoạt của Câu lạc bộ bóng rổ Trường THPT Lê Viết Thuật (thành phố Vinh). Ảnh: Minh Quân

Dù đã có sự đầu tư và phát triển nhưng môn bóng rổ trong nhà trường vẫn còn nhiều khó khăn, chủ yếu là do thiếu giáo viên hướng dẫn. Cùng với đó, các sân tập luyện dành cho bóng rổ vẫn còn ít, chủ yếu là sân chơi do các trường học đầu tư để phát triển phong trào của trường. Bởi vậy, bộ môn này mới chỉ phát triển mạnh trên địa bàn thành phố Vinh chứ chưa thật sự lan tỏa ở các địa phương khác.

Do vậy, theo ông Thúc Văn Tài – chuyên viên phụ trách giáo dục thể chất, Phòng Giáo dục phổ thông (Sở Giáo dục và Đào tạo), để phát triển mạnh hơn nữa môn bóng rổ trong trường học, các trường cần chủ động xây dựng các CLB bóng rổ, chuẩn bị tham gia các giải đấu trong năm học, cũng như hướng tới Hội khỏe Phù Đổng các cấp, bởi môn bóng rổ dự kiến sẽ có trong chương trình thi đấu của kỳ Hội khỏe Phù Đổng các cấp. Cùng với đó, các địa phương cũng như các trường cũng cần đẩy mạnh công tác xã hội hóa việc tổ chức các lớp, khóa đào tạo, huấn luyện cho các em học sinh, cũng như huy động các nguồn lực để tổ chức thêm nhiều giải đấu, qua đó, tiếp tục “giữ lửa” phát triển phong trào và nâng cao chất lượng công tác giáo dục thể chất.