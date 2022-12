Phát triển Nghệ An: Cần những trí thức 'phá bĩnh lành mạnh' và Nghị quyết 'Giải phóng tư tưởng'

Thứ ba, ngày 13/12/2022 - 20:28

(Baonghean.vn) - Tại cuộc Tọa đàm khoa học 'Định hướng phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045', hai cựu Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An là Trương Đình Tuyển và Lê Doãn Hợp đã đưa ra những tổng kết rất hình ảnh về mảnh đất và con người Nghệ An, qua đó mong muốn tỉnh phát triển.

Đào Tuấn - Lâm Tùng - Ngọc Cường