Kinh tế Phát triển xã Tam Hợp thành trung tâm giao thương sầm uất ở miền Tây Nghệ An Sáng 21/8, Đảng bộ xã Tam Hợp (Nghệ An) tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, với sự tham gia của 243 đại biểu đại diện cho 1.722 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí: Nguyễn Như Khôi - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành cấp tỉnh, các xã lân cận.

Các đại biểu dự đại hội. Ảnh: Thu Hường

Đồng chí Cao Đức Trung - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tam Hợp khai mạc Đại hội. Ảnh: Thu Hường



Tam Hợp là xã được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 xã cũ của huyện Quỳ Hợp trước đây: Yên Hợp, Đồng Hợp, Tam Hợp và Nghĩa Xuân. Có diện tích gần 136 km², dân số gần 43.000 người, đây là xã lớn nhất trong số các đơn vị hành chính mới sau sáp nhập.

Nhiệm kỳ 2020-2025, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, quyết tâm cao của cấp ủy, chính quyền và nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của xã đạt kết quả toàn diện trên các lĩnh vực.

Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội. Ảnh: Thu Hường

Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, giai đoạn 2021 - 2025, tốc độ tăng trưởng bình quân ước đạt 6,78%; tổng giá trị sản phẩm trong 5 năm ước đạt hơn 2.135 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 50 triệu đồng/năm.

Lĩnh vực nông nghiệp chuyển dịch theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững; ứng dụng tiến bộ kỹ thuật (VietGAP, nông nghiệp hữu cơ), bước đầu đã hình thành được một số mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị, đạt kết quả đáng khích lệ.

Văn hóa - xã hội có chuyển biến tích cực; công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc Thái, Thổ trên địa bàn được chú trọng; cơ sở vật chất giáo dục, y tế được quan tâm đầu tư; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân từng bước được nâng cao.

Quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự, an toàn xã hội đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được chú trọng; hệ thống chính trị được củng cố; hoạt động chính quyền đổi mới theo hướng nâng cao hiệu lực, hiệu quả.

Với phương châm “Kế thừa - Hội tụ - Đột phá - Phát triển”, trong nhiệm kỳ 2025 – 2030, Đảng bộ xã Tam Hợp đề ra 25 chỉ tiêu phấn đấu trên các lĩnh vực; đồng thời, tập trung thực hiện 3 khâu đột phá cùng các giải pháp phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng - an ninh…

Đồng chí Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Thu Hường



Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An biểu dương và chúc mừng những kết quả quan trọng mà Đảng bộ và nhân dân xã Tam Hợp đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội, với mục tiêu “Xây dựng xã Tam Hợp phát triển toàn diện, bền vững, phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2030”, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Như Khôi đề nghị Đảng bộ xã tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ; năng lực quản lý, điều hành của chính quyền đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ lớn của chính quyền địa phương hai cấp.

Căn cứ các định hướng của Trung ương và tỉnh, xã Tam Hợp nhanh chóng rà soát, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch không gian phát triển, quy hoạch xây dựng, quy hoạch sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, du lịch - dịch vụ trên địa bàn xã; gắn liền với quy hoạch tổng thể của vùng miền Tây Nghệ An; tạo cơ sở để bố trí nguồn lực đầu tư từ ngân sách Nhà nước và thu hút nguồn lực xã hội cho phát triển. Trong đó, chú ý định hướng quy hoạch phát triển xanh, phát triển bền vững và phát huy khả năng kết nối phát triển liên xã, liên vùng, kể cả hướng tới liên tỉnh.

Cùng với đó, cần khai thác tối đa lợi thế về vị trí địa lý, tài nguyên đất đai, rừng và các danh thắng trên địa bàn để thúc đẩy phát triển công nghiệp, nông lâm nghiệp, dịch vụ, du lịch; Hình thành các vùng sản xuất, chăn nuôi hàng hóa tập trung, ứng dụng công nghệ cao; Khuyến khích và tạo điều kiện để hình thành, phát triển các doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động hiệu quả, tham gia vào chuỗi sản xuất, cung ứng, tiêu thụ sản phẩm và cung cấp các dịch vụ trên địa bàn.

Tiếp tục phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; ưu tiên nguồn lực, lồng ghép có hiệu quả các nguồn vốn từ các Chương trình mục tiêu quốc gia để đầu tư xây dựng các công trình trọng yếu; hệ thống giao thông, thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp; Thu hút đầu tư kinh doanh từ các doanh nghiệp để phát triển kinh tế - xã hội của xã; Phấn đấu phát triển Tam Hợp thành trung tâm giao thương hàng hóa sầm uất của vùng miền Tây Nghệ An.

Bên cạnh đó, chăm lo toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân; tăng cường quốc phòng, an ninh gắn với nhiệm vụ trọng tâm là giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Như Khôi nhấn mạnh, ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tam Hợp cần khẩn trương cụ thể hóa Nghị quyết bằng các chương trình, kế hoạch, đề án thiết thực, sát với thực tiễn; lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, có tính dẫn dắt, lan toả để tập trung chỉ đạo quyết liệt, tạo chuyển biến rõ nét ngay từ đầu nhiệm kỳ. Chương trình hành động cần có tính tiến công, rõ người, rõ việc, rõ thời gian hoàn thành, rõ kết quả đạt được và rõ cả trong kiểm tra, giám sát.

Các đại biểu biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội. Ảnh: Thu Hường



Đồng chí Nguyễn Như Khôi - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tam Hợp khóa I. Ảnh: Thu Hường



Đại hội đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ; Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy xã Tam Hợp, nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đó, đồng chí Cao Đức Trung được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã; đồng chí Vũ Quang Minh được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã; đồng chí Nguyễn Duy Hưng giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2025-2030./.