Pháp luật Phạt tù lãnh đạo, lái xe Thành Bưởi trong vụ tai nạn làm 5 người tử vong Ngày 22/7, Tòa án nhân dân mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với 2 bị cáo liên quan đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa xe khách “Thành Bưởi” và xe 16 chỗ ngồi khiến 5 người chết và 4 người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông xảy ra ngày 30/9/2023 làm 5 người chết. Ảnh: TTXVN phát

Theo đó, Hội đồng xét xử của tòa án nhân dân huyện Định Quán (Đồng Nai) đã tuyên phạt bị cáo Lê Dương (33 tuổi, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thành Bưởi - gọi tắt là Công ty Thành Bưởi) mức án 2 năm 6 tháng tù giam về tội “Điều động người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ”. Bị cáo Hoàng Văn Tính (38 tuổi, lái xe) bị phạt 11 năm 6 tháng tù giam về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.



Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Định Quán, Hoàng Văn Tính (là lái xe hợp đồng lao động với Công ty Thành Bưởi) bị Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Lâm Đồng tước Giấy phép lái xe hạng E từ ngày 5/8/2023 đến hết ngày 5/11/2023.



Tuy nhiên, vào khoảng 0 giờ ngày 30/9/2023, Hoàng Văn Tính điều khiển ô tô khách “Thành Bưởi” mang biển số 50F-004.83, không giữ khoảng cách an toàn với xe chạy liền kề trước, dẫn đến va chạm với ô tô tải biển số 60C-345.13, do anh Hoàng Đăng Tuấn điều khiển.



Sau đó, Tính điều khiển xe ô tô khách “Thành Bưởi” đi không đúng phần đường quy định, dẫn đến va chạm với xe ô tô khách (loại 16 chỗ ngồi) mang biển số 86B-015.75, do anh Nguyễn Văn Cảnh điều khiển, làm chết 5 người, bị thương 4 người.



Đối với Lê Dương (Phó Giám đốc Công ty Thành Bưởi), vào ngày 30/9/2023, không tiến hành kiểm tra Giấy phép lái xe, đo nồng độ theo quy định của Công ty Thành Bưởi ban hành đối với lái xe Hoàng Văn Tính; điều động Tính điều khiển ô tô 50F-004.83 lưu thông từ Thành phố Hồ Chí Minh đi thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.



Khi đến Km 48 Quốc lộ 20, thuộc ấp 3, xã Phú Vinh, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai, Tính điều khiển xe ô tô gây ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên.



Trước đó, ngày 16/5/2024, Tòa án nhân dân huyện Định Quán đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án trên và tuyên trả hồ sơ để điều tra bổ sung nhằm làm rõ một số tình tiết trong vụ án.



Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Định Quán vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố Hoàng Văn Tính về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ,” quy định tại điểm a và điểm b, khoản 3 Điều 260 Bộ luật Hình sự và Lê Dương về tội “Điều động người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ,” quy định tại điểm a và điểm b, khoản 3 Điều 263 Bộ luật Hình sự.