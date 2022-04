Phẫu thuật nội soi cắt thận thành công tại Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông

Vừa qua, Bệnh Viện Đa khoa Cửa Đông đã thực hiện thành công ca mổ nội soi cắt thận trái ứ nước lớn mất chức năng do hẹp niệu quản cho bệnh nhân Đoàn Thị Th. (38 tuổi ).

Bệnh nhân Th. có tiền sử bị sỏi niệu quản trái gây ứ nước thận, đã tán sỏi nội soi ngược dòng cách đây 3 năm. Lần này chị Th. vào viện trong tình trạng đau vùng thắt trái, đau liên tục, âm ỉ dài ngày, đau lan hạ vị và bộ phận sinh dục, sốt nhẹ. Qua quá trình thăm khám kết hợp với kết quả xét nghiệm, siêu âm và chụp CT cho thấy hình ảnh thận trái rất to, nhu mô giãn rất mỏng, dịch không đồng nhất, đài bể thận giãn độ III, niệu quả giãn 15mm. Kết quả chụp phim UIV (hệ tiết niệu có thuốc cản quang) cho thấy thận trái ứ nước mất chức năng hoàn toàn, thận phải kích thước và chức năng bình thường.

Hình ảnh phim X-quang của bệnh nhân. Ảnh: P.V

Dựa vào kết quả thăm khám cận lâm sàng, các bác sĩ đã hội chẩn chuyên khoa, bệnh nhân được chẩn đoán: Nhiễm trùng tiết niệu, ứ nước thận trái, thận mất chức năng. Được điều trị kháng sinh ổn định, xét nghiệm máu bạch cầu trở về chỉ số bình thường, bệnh nhân hết đau, hết sốt. Bệnh nhân được chỉ đinh phẫu thuật nội soi cắt thận trái đường vào sau phúc mạc. Ca phẫu thuật tiến hành trong 1 giờ đồng hồ, được đánh giá là thành công.

Ê-kíp các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông đang tiến hành phẫu thuật nội soi cắt thận trái đường vào sau phúc mạc cho bệnh nhân. Ảnh: P.V

Một ngày sau mổ, bệnh nhân đã có thể ăn cháo loãng và tự đi lại được. Được thực hiện phương pháp mổ nội soi nên bệnh nhân rút ngắn thời gian nằm viện so với mổ hở từ 5-7 ngày.

Bệnh nhân Đoàn Thị T. phục hồi sức khỏe tốt sau phẫu thuật. Ảnh: P.V

Ths. Bác sĩ Thái Doãn Công - Trưởng Khoa Ngoại, Bệnh viên Đa khoa Cửa Đông người trực tiếp phẫu thuật cho biết: Ưu điểm vượt trội của phẫu thuật cắt thận nội soi là ít xâm lấn. Phẫu thuật được thực hiện qua các vết mổ nhỏ trên thành bụng, do đó, ít đau hơn so với phương pháp mổ hở thông thường. Ngoài ra, phẫu thuật này cũng được đánh giá là an toàn, mang lại nhiều lợi ích cho bệnh nhân trong quá trình điều trị và hồi phục, duy trì chất lượng cuộc sống cho người bệnh. Dù được đánh giá là an toàn nhưng kỹ thuật này vẫn tiềm ẩn nguy cơ rủi ro. Vì vậy, bệnh nhân vẫn cần phải đi khám định kỳ, phát hiện và xử lý sỏi để tránh các biến chứng phải cắt bỏ thận”.

Phẫu thuật cắt thận nội soi hiện triển khai được kỹ thuật này thường quy tại Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông. Với đội ngũ y, bác sĩ có chuyên môn, được đào tạo bài bản cùng với hệ thống trang thiết bị y tế tiên tiến, dịch vụ y tế chất lượng, bệnh viện là địa chỉ thăm khám, điều trị phòng ngừa, tầm soát, sàng lọc các bệnh lý tiết niệu đem lại hiệu quả cao; đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh ngày càng cao của người dân./.