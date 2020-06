Phẫu thuật thẩm mỹ hỏng, khách hàng Nghệ An ‘cầu cứu’ ở đâu?

Phẫu thuật thẩm mỹ ngày càng được phụ nữ hiện đại ưa chuộng. Tuy nhiên, đây là “con dao hai lưỡi”, một mặt có thể giúp bạn sở hữu nhan sắc “vạn người mê”, mặt khác lại biến bạn trở thành “thảm họa thẩm mỹ” chỉ trong phút chốc. Trên thực tế có không ít những ca phẫu thuật thẩm mỹ hỏng khiến chị em phụ nữ không khỏi ái ngại về phương pháp làm đẹp này.

Có nhiều lý do khiến ca thẩm mỹ của bạn không đạt được kết quả như mong đợi, như: Công nghệ phẫu thuật lạc hậu. Điều này đã khiến kết quả sau phẫu thuật thường mất cân đối, sai lệch, thậm chí tỷ lệ tử vong do không đáp ứng đủ điều kiện an toàn; Bác sĩ không làm đúng chuyên môn; Chất liệu làm đẹp kém an toàn cũng là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến phẫu thuật thẩm mỹ lỗi, hỏng và một phần do chế độ chăm sóc hậu phẫu của khách hàng sau phẫu thuật.

Với đội ngũ bác sĩ tay nghề cao, kỹ thuật tiên tiến, Viện TMQT Thavi “giải cứu” thành công nhiều ca PTTM hỏng phức tạp. Ảnh: Mạnh Cầm Phẫu thuật thẩm mỹ thất bại vẫn chưa phải là “đường cùng” và hoàn toàn khắc phục được nếu tìm đúng bác sĩ và cơ sở uy tín.