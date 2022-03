Phê duyệt 4 huyện của Nghệ An thuộc danh sách huyện nghèo cả nước giai đoạn 2021-2025

(Baonghean.vn) - Vào mùa lúa chín, bức tranh phong cảnh đa sắc màu trên cánh đồng của người dân xã Hạnh Dịch, huyện miền núi Quế Phong níu giữ bước chân của những du khách khi đến với mảnh đất này. Có nhiều người ví rằng, cánh đồng Hạnh Dịch như một thung lũng Tú Lệ (huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái) ở miền Tây Nghệ An.

(Baonghean.vn) - Đến hết năm 2021, tỷ lệ nghèo chung toàn tỉnh Nghệ An sẽ còn khoảng 2,74%, giảm 0,68% so với đầu năm. Nghệ An đặt mục tiêu đến cuối năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo chung toàn tỉnh giảm thêm từ 1-1,5%.