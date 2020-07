Phiên khai mạc kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 -2021

“Nội dung kỳ họp rất nhiều và quan trọng. Để đảm bảo chất lượng và chương trình đã đề ra, đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, nghiên cứu kỹ nội dung, chương trình kỳ họp, tích cực tham gia thảo luận, tham gia hoạt động chất vấn, thể hiện chính kiến rõ ràng, nhất là những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, tạo sự thống nhất cao để HĐND quyết định đúng pháp luật, phù hợp tình hình thực tiễn. Đề nghị lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương được HĐND tỉnh mời dự tham gia đầy đủ, đóng góp tích cực vào các nội dung của Kỳ họp”, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh.

Lãnh đạo HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã trình bày báo cáo tóm tắt nội dung các tờ trình, dự thảo Nghị quyết do Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh trình. Sau đó, Thường trực HĐND tỉnh trình bày tóm tắt báo cáo kết quả thẩm tra của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh về các báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày báo cáo tóm tắt nội dung các tờ trình, dự thảo Nghị quyết do UBND tỉnh trình. Ảnh: Thành Cường

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Viết Đường thông báo ý kiến phản ánh của cử tri qua đường dây điện thoại trực tuyến và phân công, định hướng thảo luận Tổ đại biểu vào chiều 20/7. Ảnh: Thành Cường

Tại phiên làm việc, HĐND tỉnh đã tiến hành miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Hữu Cầu - nguyên Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An để nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu theo chế độ và ông Hồ Mậu Thanh -nguyên Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Nghệ An để nghỉ hưu theo chế độ.