Chiều 16/1, Hội đồng nhân dân huyện Tân Kỳ khoá XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 10. Đây là kỳ chuyên đề để thực hiện một số nội dung theo thẩm quyền.

Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân huyện Tân Kỳ đã thông qua tờ trình về danh sách những người bỏ phiếu tín nhiệm tại kỳ họp thứ 10. Trên cơ sở kết quả lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp thứ 9, Hội đồng nhân dân huyện, 2 người có quá nửa đến dưới 2/3 tổng số phiếu đánh giá tín nhiệm thấp, gồm ông Phạm Hồng Sơn - Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện và ông Lê Viết Quý - Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện.

Toàn cảnh kỳ họp thứ 10, HĐND huyện Tân Kỳ chiều 16/1. Ảnh: Trọng Hùng

Kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân huyện Tân Kỳ, các đại biểu phát huy tinh thần dân chủ, trách nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với 2 người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2021- 2026 bầu. Kết quả ông Phạm Hồng Sơn và ông Lê Viết Quý có quá nửa tổng số phiếu đánh giá không tín nhiệm.

Với kết quả trên, Ủy ban nhân dân huyện đã thông qua tờ trình miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Kỳ đối với ông Phạm Hồng Sơn nhiệm kỳ 2021-2026 và tờ trình miễn nhiệm chức vụ ủy viên ủy ban nhân dân huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2021- 2026 đối với ông Lê Viết Quý - Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện. Kỳ họp đã thông qua các dự thảo nghị quyết về các nội dung có liên quan và đã tiến hành biểu quyết nhất trí với các nội dung của nghị quyết.

Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân huyện Tân Kỳ cũng triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2024; trước mắt, chú trọng chăm lo Tết Vì người nghèo, công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024…