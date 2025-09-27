Quốc tế Philippines thông tin số người thiệt mạng do bão Bualoi Ngày 26/9, giới chức Philippines cho biết, số người thiệt mạng do bão Bualoi (tức bão số 10 ở Việt Nam) quét qua miền Trung và phía Nam đảo chính Luzon của nước này đã tăng lên 10 người, trong khi khu vực miền Bắc vẫn đang khắc phục hậu quả của siêu bão Rasaga.

Bão Bualoi đã đổ bộ vào tỉnh Đông Samar, miền Trung Philippines, trước khi tràn vào tỉnh Masbate và quét qua vùng Bicol ở phía Nam đảo Luzon. Các quan chức ứng phó thảm họa cho biết, trong số các nạn nhân thiệt mạng do bão, 3 người ở tỉnh Masbate và 7 người ở khu vực miền Trung.

Trong một cuộc họp báo, Thống đốc tỉnh Masbate - ông Antonio Kho, đã kêu gọi chính quyền trung ương hỗ trợ khẩn cấp. Ông cho biết, tỉnh đang cần nhanh chóng dọn dẹp đống đổ nát, khôi phục điện và mở lại các cảng biển để có thể tiếp nhận cứu trợ.

Sạt lở đất do bão Bualoi tại tỉnh Leyte, Philippines ngày 26/9/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Tại các khu vực khác ở phía Nam Luzon, mưa lớn và gió mạnh đã gây mất điện trên diện rộng, đồng thời làm hư hại mùa màng và cơ sở hạ tầng.

Trước khi bão Bualoi đổ bộ, các công sở và lớp học trên khắp Philippines, bao gồm vùng đô thị Manila, đã được lệnh tạm thời đóng cửa. Hàng trăm nghìn người đã được sơ tán đến nơi an toàn. Bão Bualoi dự kiến rời vùng giám sát của Philippines vào chiều 27/9.

Đây là cơn bão thứ hai đổ bộ vào Philippines chỉ trong vài ngày. Trước đó, siêu bão Ragasa đã gây thiệt hại nặng nề ở miền Bắc nước này, khiến 14 người thiệt mạng trước khi tàn phá Đài Loan (Trung Quốc) làm ít nhất 15 người thiệt mạng.

Philippines hứng chịu trung bình 20 cơn bão và áp thấp nhiệt đới mỗi năm, khiến hàng triệu người ở các khu vực dễ bị thiên tai rơi vào tình trạng nghèo đói triền miên. Các nhà khoa học cảnh báo rằng, các cơn bão đang trở nên mạnh hơn do hiện tượng Trái Đất ấm lên do tác động của biến đổi khí hậu do con người gây ra.