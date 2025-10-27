Phim 'Buông': NSND Hoài Thu lần đầu đóng phim, Thu Quế gây bất ngờ Bộ phim 'Buông' của đạo diễn Mai Long quy tụ dàn nghệ sĩ gạo cội, hứa hẹn kịch tính với vai phản diện của NSND Thu Quế và sự xuất hiện lần đầu của NSND Hoài Thu.

Phim 'Buông' quy tụ dàn sao, hé lộ vai diễn kịch tính

Bộ phim truyền hình "Buông" của đạo diễn-biên kịch Mai Long vừa có buổi ra mắt, thu hút sự chú ý khi quy tụ dàn nghệ sĩ gạo cội và đặc biệt là sự tham gia lần đầu của NSND Hoài Thu, nghệ sĩ trẻ nhất làng chèo được phong tặng danh hiệu NSND. Tác phẩm mang thông điệp nhân văn sâu sắc, xoay quanh những mâu thuẫn giữa thiện và ác, danh vọng và lòng nhân trong xã hội đương đại. Phim dự kiến sẽ lên sóng VTV5 vào dịp Tết Nguyên đán 2026.

"Buông" kể về cuộc đời đầy sóng gió của Tình (Thanh Huyền), một người phụ nữ đơn thân rời quê lên thành phố làm nghề massage để nuôi con. Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ với Hưng (Phùng Đức Hiếu), cô phải đối mặt với nhiều cạm bẫy và bi kịch mới. Hưng là con trai của ông Mạnh (NSND Quốc Anh) và bà Oanh (NSND Hoài Thu), một gia đình giàu có và quyền thế.

NSND Thu Quế và NSND Hoài Thu vào vai đặc biệt, nhiều thủ đoạn, toan tính trong "Buông".

Bộ phim quy tụ nhiều gương mặt kỳ cựu của màn ảnh Việt. NSND Thu Quế đảm nhận vai mẹ của Lyly, một người phụ nữ sắc sảo, thực dụng và được hé lộ là "trùm cuối" đứng sau nhiều âm mưu, đẩy cuộc đời nhân vật chính vào bi kịch. Bên cạnh đó, phim còn có sự tham gia của NSND Tiến Đạt, NSND Quốc Trị, NSƯT Tiến Quang (Quang Tèo), NSƯT Đới Quân và nghệ sĩ Kim Xuyến.

Lần đầu chạm ngõ điện ảnh của các nghệ sĩ Chèo

Một trong những điểm nhấn đặc biệt của "Buông" là việc đạo diễn Mai Long mạnh dạn mời các nghệ sĩ chèo tham gia dự án. NSND Hoài Thu, người được phong tặng danh hiệu NSND ở tuổi 40, đã nhận lời ngay lập tức để vào vai bà Oanh. Đây là vai diễn phim truyền hình đầu tiên trong sự nghiệp của chị.

Các nghệ sĩ tại buổi ra mắt phim.

Ngoài ra, vai chính Tình cũng được giao cho Thanh Huyền, một gương mặt mới cũng xuất thân từ sân khấu chèo. Theo đạo diễn, thông điệp nhân văn của kịch bản chính là yếu tố thuyết phục được các nghệ sĩ nhận lời tham gia.

Thông điệp nhân văn và quá trình sản xuất đầy thử thách

Đạo diễn Mai Long chia sẻ: "Buông không chỉ là câu chuyện của một người phụ nữ mà là tấm gương phản chiếu đời sống hôm nay - nơi con người phải học cách buông bỏ nỗi đau để giữ lấy lòng nhân". Anh hy vọng khán giả sẽ tìm thấy sự đồng cảm và niềm tin vào những điều tử tế khi xem phim.

Từ phải qua: nghệ sĩ Quang Tèo, nhà sản xuất Quang Hưng, đạo diễn Mai Long tại buổi ra mắt phim.

Để hoàn thành bộ phim, đoàn làm phim đã phải đối mặt với không ít khó khăn, đặc biệt trong khâu bối cảnh. Do không tìm được ngôi nhà ven sông phù hợp, ê-kíp đã phải tự dựng một căn nhà tre vách nứa, nhưng quá trình này liên tục bị ảnh hưởng bởi mưa bão.

Nghệ sĩ Quang Tèo, người vào vai một cựu chiến binh, bày tỏ sự xúc động khi được làm việc trong một dự án quy tụ tới 5 NSND và 4 NSƯT. Ông cho biết đây là cơ hội hiếm có để sống lại cảm xúc của một người lính và đóng góp vào một tác phẩm ý nghĩa.