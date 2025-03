Giải trí Phim Cha Tôi, Người Ở Lại tập 18 ngày 26/3: An bị bạn gái Đại tác động Tập 18 "Cha Tôi, Người Ở Lại" (26/3): An rơi vào drama khi bị bạn gái Đại ghen tuông, đẩy ngã va đầu trong buổi tiệc sinh nhật căng thẳng.

Dự đoán diễn biến chính trong Cha Tôi, Người Ở Lại tập 18

Khi An bước xuống từ chiếc xe phân khối lớn của Đại, những lời bàn tán từ đồng nghiệp lại rộ lên, cho rằng cô đang phô trương mối quan hệ với sếp. An không thoải mái với sự chú ý này và muốn giữ khoảng cách, nhưng Đại lại cho rằng việc né tránh chỉ càng khiến mọi người nghi ngờ. Anh nhấn mạnh rằng "công tư rõ ràng" và hành xử tự nhiên là cách tốt nhất. Thế nhưng, sự việc vô tình bị bạn gái của Đại nhìn thấy từ xa, khiến cô hiểu nhầm rằng giữa anh và An có điều gì mờ ám, âm thầm gieo mầm mâu thuẫn.

Ở một diễn biến khác, An trò chuyện với Thảo trong không khí nhẹ nhàng. An trêu bạn rằng tối nay Thảo cần ăn mặc thật đẹp để cùng mẹ đến nhà sếp của mẹ dùng bữa, như một buổi "ra mắt" không chính thức. Thảo lập tức phản đối, khẳng định cô sẵn sàng nghe mẹ mọi chuyện, nhưng riêng tình cảm thì cô muốn tự mình quyết định. Thảo còn hứa với An rằng nếu có người yêu, cô sẽ là người đầu tiên được biết. Chi tiết này dường như ẩn chứa một bí mật về đời tư của Thảo, có thể sẽ dần hé lộ trong những phần sau.

Đến tối, câu chuyện chuyển sang buổi tiệc tại nhà An. Vì xe của An vẫn đang sửa, Đại lại là người đưa cô về. Hôm ấy trùng hợp là sinh nhật của một người trong gia đình – có thể là An hoặc ai đó thân thiết – nên Đại được mời ở lại dùng bữa. Hai nhân vật khác, Nguyên và Việt, tham gia qua video call, góp phần tạo nên không khí ấm cúng ban đầu. Tuy nhiên, mọi thứ nhanh chóng đảo lộn khi bạn gái của Đại bất ngờ xuất hiện.

Trong cơn say và ghen tuông, cô lớn tiếng cáo buộc An và Đại có quan hệ ngoài luồng, không để ai kịp giải thích. Đại bực tức vì không thể kiểm soát tình hình, dẫn đến một cuộc cãi vã nảy lửa. Cô bạn gái còn quay video, gọi An bằng những từ như "tiểu tam" hay "trà xanh", khiến An nổi giận. Ông Bình – bố của An – lên tiếng can thiệp, nhưng lại bị cô gái xúc phạm, cho rằng ông không biết dạy con. Tức mình, An lao tới yêu cầu xin lỗi bố, và trong lúc giằng co, cô bị bạn gái Đại đẩy ngã, đầu va mạnh vào cạnh bàn.

Dự đoán cho tập 18, tình huống có thể kết thúc trong căng thẳng cao độ: Đại bỏ đi trong cơn thịnh nộ, bạn gái anh rời khỏi nhà An với đôi mắt đỏ hoe, còn An rơi vào thế khó xử khi cả gia đình chứng kiến cảnh tượng hỗn loạn. Cuối tập, một đoạn ngắn giữa An và Thảo có thể xuất hiện, nơi An trút bầu tâm sự về sự hiểu lầm và cảm giác bất lực, mở đường cho những diễn biến tiếp theo trong mối quan hệ phức tạp giữa cô, Đại và bạn gái của anh.

Lịch chiếu bộ phim Cha Tôi, Người Ở Lại tập 18

Tập 18 của bộ phim truyền hình đình đám Cha Tôi, Người Ở Lại sẽ chính thức lên sóng vào 20h00 thứ Tư, ngày 26/3/2025, trên kênh VTV3 - Đài Truyền hình Việt Nam.

Link xem trực tiếp bộ phim Cha Tôi, Người Ở Lại tập 18

Khán giả của bộ phim Cha Tôi, Người Ở Lại có thể đón xem tập 18 trên kênh VTV3 phát sóng vào lúc 20 giờ từ thứ 2 đến thứ 4 hàng tuần:

VTVGo: Link xem tại đây.

VTV: Link xem tại đây.

VTVCab: Link xem tại đây.

SCTV: Link xem tại đây.

TV360: Link xem tại đây.

FPTPlay: Link xem tại đây.

