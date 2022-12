Phim về nạn tảo hôn ở Việt Nam bất ngờ lọt Top 15 Oscar năm 2023

Bộ phim tài liệu Việt Nam "Children of the Mist" lọt top 15 phim tài liệu có cơ hội được đề cử chính thức tại giải Oscar năm nay.

Ngày 21/12 (theo giờ Mỹ), Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật điện ảnh Mỹ công bố danh sách rút gọn của 10 hạng mục, trong đó có "Phim tài liệu hay nhất", bao gồm cả phim nói tiếng Anh và không nói tiếng Anh.

Bất ngờ nhất khi bộ phim tài liệu "Children of the Mist" (Những đứa trẻ trong sương) của Việt Nam đã bất ngờ lọt vào top 15 đề cử.

Trong danh sách đề cử Oscar rút gọn công bố sáng 22/12, phim tranh giải cùng các tác phẩm như "All That Breathes" (Anh), "All the Beauty and the Bloodshed" (Mỹ), "Bad Axe" (Mỹ), "Descendant" (Mỹ), "Fire of Love" (Mỹ - Canada), "Hallelujah: Leonard Cohen", "a Journey, a Song" (Mỹ - Canada), "Hidden Letters" (Trung Quốc)...

Theo tờ Hollywood Reporter, các phim được tiếp tục bình chọn từ ngày 12 đến 17/1/2023, trước khi có danh sách đề cử cuối cùng - công bố ngày 24/1.

"Children of the Mist" (đạo diễn Hà Lệ Diễm) xoay quanh nạn tảo hôn ở vùng núi phía Bắc Việt Nam. Phim kể câu chuyện của cô bé Di, người Mông, 14 tuổi. Một ngày mùa xuân, Di được cậu bé Vang trạc tuổi chọn làm vợ. Di cố gắng chống lại sự sắp đặt theo truyền thống.

Mẹ của em mâu thuẫn giữa việc tôn trọng tục lệ hay bảo vệ hạnh phúc của con. Trong khi bà nội và bố cho Di quyền tự quyết định. Tác phẩm từng thắng "Phim quốc tế xuất sắc" tại Liên hoan phim Docaviv, "Đạo diễn xuất sắc" tại Liên hoan phim tài liệu Amsterdam năm 2021.

Bộ phim tài liệu "Children of the Mist" nhận được khá nhiều sự quan tâm của các trang tin điện ảnh từ trước khi tên phim được xướng lên trong danh sách đề cử rút gọn của giải Oscar.

Chuyên mục điện ảnh của tờ tin tức uy tín The Guardian (Anh) nhận định đây là một bộ phim tài liệu đưa ra góc nhìn chân thực và giàu xúc cảm về những hủ tục như tảo hôn, cướp vợ hiện vẫn còn tồn tại ở một số vùng sâu vùng xa tại Việt Nam.