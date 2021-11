Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng Trường Chính trị tỉnh

(Baonghean.vn) - Phát huy truyền thống và những đóng góp của nhà trường trong 75 năm qua, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An phấn đấu trở thành trung tâm đào tạo cán bộ của tỉnh, sớm đạt tiêu chí trường chính trị đạt chuẩn theo quy định của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

(Baonghean.vn) - Hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng tại Trường Chính trị tỉnh Nghệ An, đáp ứng yêu cầu trường chính trị chuẩn mức độ 1” diễn ra sáng 4/11. Qua đó, đánh giá thực trạng và đề ra giải pháp phát triển toàn diện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong giai đoạn mới.

(Baonghean.vn) - Sau khi Đề án ban hành, tỉnh Nghệ An đã đầu tư nhiều thời gian và công sức lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, do đó 5 năm qua nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đạt và vượt so với kế hoạch đề án đề ra.