Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chúc Tết cán bộ, phóng viên, kỹ thuật viên Đài PT-TH Nghệ An

Trong đêm Giao thừa, cán bộ, phóng viên, kỹ thuật viên, người lao động của Đài PT-TH Nghệ An phân công các ca kíp, hoạt động đưa tin 24/24h trên nhiều kênh sóng.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thăm Phòng tổng khống chế Truyền hình - Đài PT-TH Nghệ An đêm Giao thừa. Ảnh: Nguyên Sơn

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thăm Phòng sản xuất chương trình Phát thanh - Đài PT-TH Nghệ An đêm Giao thừa. Ảnh: Nguyên Sơn

Báo cáo nhanh với đoàn công tác của tỉnh, đồng chí Nguyễn Như Khôi - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Đài PT-TH tỉnh cho biết: Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, năm 2020, Đài PT-TH Nghệ An cùng các đơn vị, cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh đã tăng cường công tác tuyên truyền về các sự kiện chính trị lớn, nổi bật trên địa bàn: Đại hội Đảng các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX; Kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng 3/2/1930-3/2/2020; Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 90 năm Xô Viết Nghệ Tĩnh; 990 năm Danh xưng Nghệ An; Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng… Đài cũng tập trung tuyên truyền sâu, đậm công tác phòng chống đại dịch Covid-19, công tác phòng chống thiên tai…