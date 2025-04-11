Xây dựng Đảng Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dự sinh hoạt Chi bộ Tòa dân sự Chiều 4/11, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh dự sinh hoạt Chi bộ Tòa dân sự thuộc Đảng bộ Tòa án nhân dân tỉnh.

Tham dự sinh hoạt có các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh: Nguyễn Thị Hồng Hoa - Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Trần Ngọc Sơn - Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh.

Toàn cảnh buổi sinh hoạt Chi bộ Tòa dân sự. Ảnh: Thành Cường

Chi bộ Tòa dân sự thuộc Đảng bộ Tòa án nhân dân tỉnh có 13 đảng viên. Trong thời gian vừa qua, chi bộ đã phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao; duy trì nền nếp sinh hoạt định kỳ; kịp thời quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, đặc biệt là các nội dung về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Công tác lãnh đạo chuyên môn được gắn chặt với sinh hoạt chi bộ. Nhiều đồng chí đảng viên đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ, giữ gìn phẩm chất đạo đức, góp phần nâng cao chất lượng xét xử, cải cách tư pháp, củng cố niềm tin của nhân dân đối với ngành Tòa án.

Đồng chí Trần Ngọc Sơn - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh phát biểu ý kiến tại sinh hoạt Chi bộ Toà dân sự. Ảnh: Thành Cường

Tại buổi sinh hoạt, các đồng chí đảng viên trong chi bộ đã tích cực tham gia ý đóng góp ý kiến cũng như chuyển tải một số tâm tư, nguyện vọng như: Một số vướng mắc trong hoạt động tố tụng ở chính quyền địa phương 2 cấp; công tác giáo dục tư tưởng, đấu tranh, phản biện trên mạng xã hội; nâng cao năng lực chính trị cho từng đảng viên; khuyến khích đảng viên tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ; tổ chức sinh hoạt chuyên đề giáo dục tư tưởng; tăng cường, đẩy mạnh học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh...

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi sinh hoạt. Ảnh: Thành Cường

Phát biểu tại buổi sinh hoạt, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Tòa án nhân dân tỉnh và Chi ủy, Chi bộ Tòa dân sự.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, sinh hoạt chi bộ không chỉ là một thủ tục bắt buộc, mà phải trở thành một nhu cầu tự thân của mỗi đảng viên, một diễn đàn dân chủ để cùng bàn bạc, tháo gỡ khó khăn, nâng cao năng lực và phẩm chất chính trị của tổ chức đảng. Công tác chuẩn bị nội dung sinh hoạt chi bộ phải nghiêm túc, đầy đủ, bám sát các nhiệm vụ chính trị quan trọng và đảm bảo theo quy định, hướng dẫn của cấp trên

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu đề nghị cấp ủy, chi bộ và các đảng viên nâng cao vai trò của Chi ủy và Bí thư chi bộ.

Bí thư chi bộ phải là trung tâm đoàn kết, nêu gương trong mọi phong trào, hoạt động; trước mỗi kỳ sinh hoạt chi bộ, phải chuẩn bị kỹ nội dung sinh hoạt, tránh hình thức, chiếu lệ. Chi ủy chi bộ phải đổi mới căn bản nội dung, hình thức sinh hoạt theo hướng thiết thực. Phải nắm bắt được tư tưởng đảng viên, kịp thời giải quyết vướng mắc, đồng thời, đảm bảo nghiêm các nguyên tắc của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình.

Các đảng viên tham dự buổi sinh hoạt. Ảnh: Thành Cường

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng lưu ý Chi bộ Tòa dân sự tổ chức sinh hoạt chuyên đề hàng quý và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số an toàn. Gắn sinh hoạt chi bộ với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cụ thể hóa bằng nội dung "tự soi, tự sửa" trong mỗi kỳ sinh hoạt. Tạo không khí dân chủ, cởi mở. Cấp ủy, Bí thư phải gương mẫu lắng nghe, tiếp thu; đảng viên phải thẳng thắn góp ý, cầu thị tự giác sửa chữa khuyết điểm.

Song song với đó, cấp ủy, chi bộ và các đảng viên chủ động xây dựng và thực hiện nghiêm túc kế hoạch kiểm tra, giám sát, giữ vững kỷ luật, kỷ cương.