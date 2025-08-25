Thời sự Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Hoàng Nghĩa Hiếu trực tiếp chỉ đạo ứng phó bão số 5

Trưa 25/8, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trực tiếp chỉ đạo ứng phó bão số 5 tại Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Văn Giáp - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trực tiếp chỉ đạo ứng phó bão số 5 tại Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh. Ảnh: TL



Tại Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nghe báo cáo thông tin mới nhất về diễn biến cơn bão số 5; tình hình các điểm xung yếu trong khu vực bị ảnh hưởng bởi bão trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nghe báo cáo thông tin mới nhất về diễn biến cơn bão số 5. Ảnh: TL



Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ nhấn mạnh, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh là bộ phận tham mưu, giúp việc đắc lực cho Ban Chỉ huy, thực hiện các nhiệm vụ về phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự.

Do đó, đơn vị cần tiếp tục làm tốt công tác dự báo, chủ động nắm bắt, phân tích tình hình, tham mưu giúp lãnh đạo tỉnh kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống, ứng phó với hoàn lưu sau bão, không để bị động, bất ngờ, đảm bảo an toàn tính mạng, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản của nhân dân và nhà nước trên địa bàn. Phân công rõ người, rõ việc, bố trí lực lượng trực 24/24 để theo dõi bám sát tình hình của bão số 5.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cập nhật thông tin bão số 5. Ảnh: TL



Trước diễn biến khó lường của cơn bão số 5, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu nhấn mạnh: yêu cầu cao nhất là chủ động ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Đồng thời yêu cầu các cấp, các ngành chủ động bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện, máy móc tại các khu vực trọng điểm chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão, mưa lũ để sẵn sàng ứng phó, cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra.



Cán bộ Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh cập nhật thông tin bão số 5. Ảnh: TL



Chỉ đạo, hướng dẫn triển khai các biện pháp bảo vệ nhà cửa, kho tàng, công trình công cộng, cơ sở hạ tầng, bảo vệ sản xuất, nhất là sản xuất nông nghiệp, thủy sản, hạn chế thiệt hại do bão, mưa lũ.

Kiểm tra, rà soát sẵn sàng phương án hộ đê chống lũ trên địa bàn theo phương châm “4 tại chỗ”. Sẵn sàng bố trí lực lượng canh gác, kiểm soát người và phương tiện qua các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở, kiên quyết không cho người và phương tiện qua lại nếu không bảo đảm an toàn, không để xảy ra thiệt hại đáng tiếc về người do bất cẩn, chủ quan. Cùng đó, bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, bảo đảm giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn.

Sẵn sàng phương án bảo đảm tiêu nước, chống úng cho diện tích sản xuất nông nghiệp; khu công nghiệp, khu đô thị, khu tập trung dân cư. Tổ chức trực ban 24/24 giờ để theo dõi tình hình thiên tai và tổ chức triển khai các biện pháp ứng phó bão và hoàn lưu bão; bảo đảm thông tin thông suốt, kịp thời đến nhân dân…

Đơn vị tổ chức trực ban 24/24 giờ để theo dõi tình hình thiên tai và tổ chức triển khai các biện pháp ứng phó bão và hoàn lưu bão. Ảnh: TL



Bão số 5 được nhận định là một trong những cơn bão mạnh, nguy hiểm, phạm vi ảnh hưởng rộng, tác động đồng thời cả trên biển và đất liền, tỉnh Nghệ An đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc khẩn trương triển khai các giải pháp ứng phó nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, góp phần giữ vững ổn định đời sống trong mùa mưa bão.

Ngay sáng sớm 25/8, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trực tiếp xuống các xã, phường để chỉ đạo, huy động lực lượng tiếp tục di dời, sơ tán dân đảm bảo 100% người dân được di dời đến nơi an toàn tại các trụ sở, trường học... Bên cạnh công tác sơ tán dân, tỉnh cũng đã huy động các lực lượng ứng trực, sẵn sàng vật tư đảm bảo xử lý kịp thời khi có sự cố xảy ra.