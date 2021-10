Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra công tác đón công dân trở về và phòng, chống mưa bão

Tổ chức đón tiếp công dân chu đáo, thân tình



Trưa 14/10, đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra công tác đón tiếp công dân từ miền Nam hồi hương về Nghệ An ở Bến xe Miền Trung trên đường tránh Vinh. Đây là điểm đón tiếp chuyển từ đường ven núi Quyết về từ chiều tối 13/10. Đây là giải pháp nhằm đảm bảo an toàn cho bà con khi bão số 8 vào đất liền.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông kiểm tra công tác đón tiếp công dân tại Bến xe miền Trung. Ảnh: Nguyễn Khang

Kiểm tra công tác tiếp đón tại địa điểm mới, đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận những nỗ lực của các sở, ngành, lực lượng chức năng đã phối hợp với Ban quản lý Bến xe Miền Trung chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện với tinh thần sẵn sàng cao cho công tác an sinh cho người dân.

Các hoạt động khai báo y tế đầy đủ cho công dân trở về thực hiện nghiêm túc. Cùng đó, việc hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho công dân được các tổ chức, cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện tốt.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông thăm hỏi lực lượng thực hiện công tác hỗ trợ công dân trở về tại Bến xe phía Nam. Ảnh: Nguyễn Khang

Động viên các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ đón tiếp công dân từ các tỉnh miền Nam trở về, đồng chí Nguyễn Văn Thông cũng lưu ý Ban tổ chức tiếp đón cần tăng cường liên lạc với các địa phương nơi có công dân đi qua để nắm rõ hoàn cảnh những người trở về. Từ đó, tổ chức đón tiếp chu đáo, thân tình, hướng dẫn, giúp đỡ thuận lợi nhất cho những công dân trở về.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông động viên lực lượng chức năng làm nhiệm vụ đón tiếp công dân ở Bến xe phía Nam. Ảnh: Nguyễn Khang

Tích cực phòng, chống mưa bão và dịch Covid-19

Chiều 14/10, đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đến kiểm tra công tác phòng chống mưa lũ do ảnh hưởng bão số 8 tại thị xã Hoàng Mai. Báo cáo nhanh từ lãnh đạo thị xã, từ sáng 14/10 có 1.044 tàu/1.044 tàu (100%) với 6.301 lao động đã về neo đậu tại bến an toàn.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông kiểm tra công tác phòng chống mưa lũ do ảnh hưởng bão số 8 tại cảng cá phường Quỳnh Phương - TX Hoàng Mai. Ảnh: Nguyễn Khang

Bão số 8 đã suy yếu nhưng khả năng mưa to, gió lớn nên đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tập trung chỉ đạo các cấp, ngành tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác phòng, chống; bám sát địa bàn, thường xuyên đôn đốc, cập nhật thông tin tình hình mưa bão. Trong điều kiện mưa to, hồ Vực Mấu xả tràn, các lực lượng chức năng, chính quyền cần nắm rõ tình hình, thông tin nhanh đến người dân và có những giải pháp kịp thời đảm bảo an toàn về người, tài sản.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông yêu cầu các cấp ngành ở TX Hoàng Mai triển khai kịp thời các giải pháp phòng chống thiên tai, tránh tư tưởng chủ quan, lơ là. Ảnh: Nguyễn Khang

Tại thị xã Hoàng Mai, đồng chí Nguyễn Văn Thông cũng đến kiểm tra công tác cách ly phòng chống Covid-19 trên địa bàn. Hiện thị xã có 13 điểm cách ly tập trung. Trên địa bàn đến nay có 2.110 người trở về từ vùng dịch đang thuộc diện cách ly, theo dõi; trong đó, cách ly tập trung 181 trường hợp, cách ly tại nhà 438 trường hợp; theo dõi sức khỏe 1.491 trường hợp.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ngành ở thị xã tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý người về từ vùng dịch và triển khai tốt công tác phòng chống dịch, tạo ổn định để phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông kiểm tra điểm cách ly phòng chống Covid-19 tại xã Quỳnh Trang, TX Hoàng Mai. Ảnh: Nguyễn Khang

Chiều cùng ngày, đồng chí Nguyễn Văn Thông kiểm tra công tác cách ly, phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu. Toàn huyện hiện có 80 điểm cách ly tập trung với 3.093 giường. Hiện đang cách ly tập trung 898 người, trong đó F1 có 133 người (lũy kế cách ly tập trung từ đầu đợt đến nay 5.757 người. Trong đó: F1 có 1.553 người; người về từ vùng có dịch 4.204 người).

Lũy kế từ 26/7 đến 13/10, Quỳnh Lưu có 4.808 người trở về từ các tỉnh miền Nam. Huyện tổ chức cách ly tập trung 3.167 trường hợp, cách ly tại nhà 1.537 trường hợp, theo dõi sức khỏe tại nhà 104.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông kiểm tra điểm cách ly tập trung phòng, chống Covid-19 tại xã Quỳnh Tân- huyện Quỳnh Lưu. Ảnh: Nguyễn Khang

Tình hình dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến khó lường, vì vậy đồng chí Nguyễn Văn Thông đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp ở Quỳnh Lưu tiếp tục thực hiện nghiêm các giải pháp phòng chống dịch. Phối hợp tốt để đón công dân trở về nhưng đảm bảo an toàn, góp phần ổn định tình hình, từng bước đẩy lùi dịch bệnh để phát triển kinh tế - xã hội./.