Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An Hoàng Nghĩa Hiếu: Đảng giữ vai trò lãnh đạo toàn diện, định hướng tư duy và chiến lược phát triển
Về quan điểm xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong giai đoạn 2025-2030, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu nhấn mạnh: Đảng giữ vai trò lãnh đạo toàn diện, định hướng tư duy và chiến lược phát triển, khơi dậy khát vọng, dẫn dắt đổi mới mô hình tăng trưởng và hoàn thiện thể chế. Chính quyền các cấp chuyển mạnh sang kiến tạo, phục vụ nhân dân và đồng hành với doanh nghiệp.
Sáng 30/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 13, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.
Đổi mới đồng bộ, đạt nhiều kết quả quan trọng
Tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu trình bày chuyên đề các nội dung trong văn kiện Đại hội XX của Đảng bộ tỉnh Nghệ An về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh giai đoạn 2025-2030.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, Báo cáo chính trị và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã bám sát và cụ thể hóa được các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ theo định hướng đổi mới của Trung ương, Bộ Chính trị; thực sự là sản phẩm kết tinh trí tuệ của toàn Đảng bộ tỉnh và toàn dân.
Kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2025-2030 về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX thống nhất đánh giá, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị thường xuyên được chú trọng, đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả.
Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức và công tác dân vận được tăng cường, có nhiều đổi mới rõ nét, đạt kết quả tích cực. Nhận thức chính trị, niềm tin của cán bộ, đảng viên, Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng được củng cố, nâng lên.
Bên cạnh đó, công tác tổ chức và cán bộ đạt nhiều kết quả quan trọng. Triển khai nghiêm túc, quyết liệt các chủ trương, Nghị quyết của Đảng về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị bảo đảm yêu cầu, mục tiêu đề ra.
Thường xuyên quan tâm xây dựng, củng cố tổ chức Đảng vùng đặc thù, vùng khó khăn, trong doanh nghiệp tư nhân. Số đảng viên kết nạp mới trong nhiệm kỳ đạt mục tiêu đề ra, trong đó tỷ lệ đảng viên mới kết nạp trong doanh nghiệp tư nhân, chủ doanh nghiệp tăng mạnh.
Công tác kiểm tra, giám sát và công tác nội chính, cải cách tư pháp, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được chú trọng. Xử lý nghiêm minh nhiều tổ chức Đảng, đảng viên, cấp ủy viên, cán bộ vi phạm kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
HĐND các cấp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, thẩm tra và tổ chức các kỳ họp. Công tác quản lý, điều hành của UBND và công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, cung cấp dịch vụ công có nhiều chuyển biến tích cực.
MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, đóng góp thiết thực, hiệu quả vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.
Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX cũng chỉ rõ, việc quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện một số chủ trương, Nghị quyết của Đảng có nơi chưa kịp thời, đồng bộ. Công tác giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên có mặt còn hạn chế.
Việc phát triển đảng viên, xây dựng tổ chức Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội ở vùng đặc thù còn nhiều khó khăn. Công tác kiểm tra, giám sát có mặt, có nội dung hiệu quả chưa cao; hoạt động giám sát thường xuyên chưa toàn diện, sâu sát.
Cải cách hành chính tuy có chuyển biến tích cực nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu. Chuyển đổi số trong hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành còn chậm. Hoạt động giám sát, phản biện xã hội, của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở chưa thực hiện được nhiều, hiệu quả chưa cao.
Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, quyết liệt
Về quan điểm xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong giai đoạn 2025-2030, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu nhấn mạnh, Đảng giữ vai trò lãnh đạo toàn diện, định hướng tư duy và chiến lược phát triển, khơi dậy khát vọng, dẫn dắt đổi mới mô hình tăng trưởng và hoàn thiện thể chế. Chính quyền các cấp chuyển mạnh sang kiến tạo, phục vụ Nhân dân và đồng hành với doanh nghiệp.
Hệ thống chính trị hoạt động thống nhất, phát huy sức mạnh đại đoàn kết, tạo đồng thuận xã hội. Động lực phát triển mới lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm động lực chính, xác định kinh tế tư nhân là động lực quan trọng.
Trong 39 chỉ tiêu và nhóm chỉ tiêu chủ yếu giai đoạn 2025 - 2030, có 5 nhóm chỉ tiêu về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Trong đó, số tổ chức cơ sở Đảng, Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy và cán bộ diện Tỉnh ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy quản lý hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt tỷ lệ từ 90 - 95%.
Kết nạp đảng viên mới hằng năm đạt 3 - 4% so với tổng số đảng viên của Đảng bộ tỉnh. Tinh gọn đội ngũ cán bộ của hệ thống chính trị và tinh giản biên chế bảo đảm chỉ tiêu Trung ương giao. Cơ bản hình thành và vận hành hiệu quả chính quyền số hiện đại trước năm 2030.
Để thực hiện thành công các mục tiêu, chỉ tiêu đã xác định, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu nhấn mạnh các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong nhiệm kỳ 2025-2030 là đổi mới, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tinh gọn, nâng cao chất lượng, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.
Trong đó, tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, bản lĩnh chính trị, trình độ, vai trò nêu gương, tính chiến đấu của các cấp uỷ, tổ chức Đảng và mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các cấp. Tiếp tục đẩy mạnh, thực hiện thường xuyên, sâu rộng, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kiểm soát quyền lực.
Đổi mới công tác dân vận, tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Đảng với Nhân dân, dựa vào Nhân dân để xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên.
Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ chủ chốt. Đổi mới phương thức, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, tăng cường công tác giám sát thường xuyên và cảnh báo vi phạm. Tăng cường công tác nội chính, cải cách tư pháp, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu đề nghị các cấp ủy căn cứ vào các định hướng, nhiệm vụ trong văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh và chỉ đạo của Tỉnh ủy, khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch, chủ động khắc phục khó khăn để triển khai hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế. Đồng thời, phản ánh và đề xuất phương án tháo gỡ các bất cập, vướng mắc để Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo.