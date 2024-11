Thời sự Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An Hoàng Nghĩa Hiếu được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Chiều 18/11, tại Kỳ họp thứ 24, HĐND tỉnh Nghệ An bầu đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh.

Quang cảnh Kỳ họp thứ 24, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII. Ảnh: Phạm Bằng

100% đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII dự họp đã bầu đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo hình thức bỏ phiếu kín.

HĐND tỉnh Nghệ An đã biểu quyết thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử với 100% đại biểu dự họp tán thành.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung, đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII bỏ phiếu bầu Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVIII. Ảnh: Thành Duy

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An Hoàng Nghĩa Hiếu được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An thay thế người tiền nhiệm là đồng chí Thái Thanh Quý đã được Bộ Chính trị cho thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2020 - 2025; điều động, phân công đồng chí giữ chức Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương tại Quyết định số 1620-QĐNS/Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng ngày 25/10/2024.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu, đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII và các đồng chí chủ tọa kỳ họp bỏ phiếu bầu Chủ tịch HĐND tỉnh. Ảnh: Thành Duy

Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Chủ tịch HĐND có nhiệm vụ, quyền hạn là lãnh đạo hoạt động của Thường trực HĐND cùng cấp, thay mặt Thường trực HĐND giữ mối liên hệ với UBND, các cơ quan Nhà nước, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận cùng cấp, các tổ chức xã hội khác và công dân.

Thường trực HĐND là cơ quan thường trực của HĐND, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật Tổ chức quyền địa phương và các quy định khác của luật có liên quan; chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước HĐND. Thành viên của Thường trực HĐND không thể đồng thời là thành viên của UBND cùng cấp.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung và Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Nam Đình tặng hoa đến nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý và người kế nhiệm là Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu. Ảnh: Thành Duy

Thường trực HĐND tỉnh gồm Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND, các Ủy viên là Trưởng ban của Hội HĐND tỉnh. Như vậy với sự kiện toàn này, Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An hiện nay có các đồng chí: Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và 4 Ủy viên Thường trực gồm các đồng chí: Cao Tiến Trung - Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; Phạm Thành Chung - Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh; Chu Đức Thái - Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh và Lô Thị Kim Ngân - Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu nhận nhiệm vụ Chủ tịch HĐND tỉnh. Ảnh: Thành Duy

Trước đó, HĐND tỉnh đã tiến hành quy trình và thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm Chủ tịch HĐND tỉnh và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với đồng chí Thái Thanh Quý.