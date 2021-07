Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 2

Các đại biểu tham dự buổi tiếp xúc. Ảnh: Kế Kiên

Tại buổi tiếp xúc, đồng chí Nguyễn Văn Thông đã thông báo đến cử tri dự kiến nội dung, chương trình và thời gian tổ chức kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh khóa XVIII; báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021; báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVII; thu thập ý kiến, nguyện vọng của cử tri về những vấn đề thuộc chương trình, nội dung kỳ họp, ý kiến, kiến nghị của cử tri đối với Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, HĐND, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành cấp tỉnh.



Các bậc cử tri bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi trước kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 6 tháng đầu năm 2021 của tỉnh, đồng thời kiến nghị 12 ý kiến với 4 nhóm vấn đề đó là: Cử tri bản Đồng Minh; bản Na Xén đề nghị quan tâm cấp bìa sản xuất nông nghiệp, đất canh tác cho nhân dân sản xuất; cấp giấy chứng nhận QSDĐ đã đo đạc xong, tiền đã nộp nhưng chưa có bìa; quan tâm đến các chế độ, chính sách cho đội ngũ cán bộ bán chuyên trách ở xóm, bản hiện nay là quá thấp; có chế độ cho bí thư, trưởng bản làm từ 15 năm trở lên nên có chế độ thu hút, động viên sau khi nghỉ…

Cử tri xã Châu Hạnh (Quỳ Châu) phát biểu tại buổi tiếp xúc. Ảnh: Kế Kiên

Cử tri bản Kẻ Bọn kiến nghị đất sạt lở ở bản Hủa Na do ngăn dòng của doanh nghiệp gây ảnh hưởng đến các hộ bên sông Hiếu; Cử tri bản Định Tiến, bản Tà Lạnh bức xúc vì nguồn nước sinh hoạt bị ô nhiễm do xả rác bừa bãi; Chợ xã Châu Hạnh đi vào hoạt động đã lâu nhưng không có nhà vệ sinh công cộng; đường giao thông bị xuống cấp,... giải quyết tình trạng xe tải trọng lớn qua địa bàn, mất an toàn giao thông; quan tâm đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống kênh mương, thủy lợi, trạm bơm nước để đảm bảo nguồn nước tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp.



Trên cơ sở những kiến nghị của cử tri, đồng chí Nguyễn Thanh Hoài - Chủ tịch UBND huyện và lãnh đạo UBND xã Châu Hạnh đã tiếp thu, trả lời và làm rõ một số ý kiến, đồng thời khẳng định các ý kiến sẽ được tổng hợp, gửi đến Kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông phát biểu làm rõ thêm một số ý kiến, kiến nghị của cử tri. Ảnh: Kế Kiên

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, đồng chí Nguyễn Văn Thông đã tiếp thu, trao đổi và làm rõ thêm một số ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đồng thời, khẳng định những ý kiến, kiến nghị của cử tri sẽ được tổng hợp báo cáo và gửi đến các cơ quan chức năng liên quan xem xét, giải quyết dứt điểm đúng theo quy định của pháp luật./.