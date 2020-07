Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông: 'Nhân lên tình yêu, trách nhiệm với cộng đồng trong thế hệ trẻ'

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại lễ ra quân. Ảnh: Nguyên Nguyên

Báo Nghệ An trích đăng bài phát biểu của Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông tại Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2020:

..."Thời gian qua, lãnh đạo tỉnh rất phấn khởi về các hoạt động tình nguyện của tuổi trẻ, trong đó nổi bật là các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội do Đoàn Thanh niên, Hội LHTNVN tỉnh Nghệ An tổ chức. Rất nhiều hoạt động được các cấp ủy Đảng, chính quyền và dư luận xã hội đánh giá cao, thu hút, tập hợp được đông đảo đoàn viên, thanh thiếu niên và nhân dân tham gia.

Các chương trình, các phong trào hoạt động được triển khai đã thể hiện sự sáng tạo, nhạy bén và trách nhiệm của tổ chức Đoàn, Hội và thanh niên Nghệ An trước những vấn đề đặt ra của địa phương, đơn vị. Mỗi phong trào, mỗi chiến dịch đi qua là đánh dấu một sự trưởng thành của tổ chức Đoàn, Hội đồng thời cũng để lại những dấu ấn trong sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. Điều đó cho thấy nhận thức sâu sắc của đội ngũ cán bộ và đông đảo đoàn viên thanh niên về vai trò và trách nhiệm của tuổi trẻ đối với quê hương, đất nước trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Phong trào thanh niên tình nguyện mà cao điểm là các hoạt động trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè hàng năm đã phát huy được sức mạnh với sự tập hợp rộng rãi của các lực lượng thanh niên trong toàn xã hội. Đây cũng là môi trường và điều kiện để các bạn trẻ phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, tính sáng tạo của mình.

Các hoạt động của tuổi trẻ toàn tỉnh trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè đã góp phần quan trọng trong công cuộc xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, và quan trọng là đã khơi dậy tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, cùng cộng đồng trách nhiệm chia sẻ, giúp đỡ nhân dân, trẻ em vùng khó khăn, vùng sâu vùng xa, vùng biên giới...

Đồng chí Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Tỉnh ủy tặng quà các hộ nghèo xã Mỹ Lý (Kỳ Sơn) tại Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2020. Ảnh: Nguyên Nguyên

Để Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2020 đạt được mục tiêu đề ra, thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi đề nghị tổ chức Đoàn, Hội, Đội các cấp trong toàn tỉnh cần chỉ đạo chặt chẽ, có chương trình, kế hoạch phối hợp tổ chức hoạt động một cách khoa học, cụ thể; phải căn cứ vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của từng địa phương và gắn với nhu cầu, lợi ích chính đáng của thanh niên.

Các hoạt động của Chiến dịch cần được tổ chức sáng tạo, hiệu quả, thiết thực, tiết kiệm; phải đảm bảo tính an toàn, chuyên nghiệp trong các hoạt động tình nguyện, lấy hiệu quả hoạt động để làm thước đo đánh giá phong trào.

Tập trung chỉ đạo, đổi mới phương thức, mở rộng địa bàn, hướng vào việc phát huy tri thức và sức trẻ của thanh niên tham gia giải quyết các vấn đề thực tiễn xã hội đang đặt ra, thanh niên đang đòi hỏi. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, các địa phương; huy động mọi nguồn lực trong xã hội, kêu gọi sự hỗ trợ của các cấp, các ngành, các cá nhân và tổ chức cùng tham gia vào Chiến dịch đồng thời động viên thu hút được sự tham gia đông đảo của các bạn đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên trong tỉnh để đem lại hiệu quả thiết thực.



Tôi cũng đề nghị các bạn đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên trong toàn tỉnh hãy phát huy sức trẻ, tình nguyện đến với đồng bào, với thanh thiếu niên, học sinh ở những vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa; tham gia tích cực có hiệu quả vào việc giải quyết những vấn đề đặt ra ở cộng đồng như: chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đồng hành chia sẻ với ngư dân, tham gia xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, tiếp sức đến trường, tiếp sức mùa thi, các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, bảo vệ môi trường sinh thái, an toàn giao thông,...

Thông qua những hoạt động thực tiễn có ý nghĩa sẽ giúp các bạn ĐVTN, học sinh, sinh viên tăng thêm vốn sống, kiến thức thực tiễn, nuôi dưỡng, nhân lên ở thế hệ trẻ sự gắn bó, tình yêu và ý thức trách nhiệm với nhân dân, quê hương đất nước, làm tăng thêm uy tín, sức hấp dẫn, khả năng tập hợp thanh niên của tổ chức Đoàn, Hội, góp phần thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng và của Đoàn.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Tỉnh ủy trao Cờ phát động tại Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2020 cho tuổi trẻ Nghệ An. Ảnh: Nguyên Nguyên

Nhân đây, tôi cũng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể phải vào cuộc một cách mạnh mẽ và cụ thể, cần có sự quan tâm chỉ đạo, tạo mọi điều kiện và phối hợp với tổ chức Đoàn, Hội, Đội các cấp để tổ chức thực hiện thành công Chiến dịch.

Với niềm tin tưởng vào khát vọng cống hiến và tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ, tôi tin chắc rằng Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2020 của tuổi trẻ tỉnh nhà sẽ đạt được những kết quả tốt đẹp, kết quả đó sẽ là tiền đề, nền tảng quan trọng cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong những năm tiếp theo"...