Thời sự Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Minh Sinh chủ trì họp Tiểu ban chỉ đạo về chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng tỉnh Nghệ An Chiều 17/10, Tiểu Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng tỉnh Nghệ An tổ chức cuộc họp để triển khai một số nội dung trọng tâm trong thời gian tới.

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Mai Hoa

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng tiểu ban chỉ đạo chủ trì cuộc họp. Tham gia cuộc họp có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Phạm Trọng Hoàng – Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Ngọc Kim Nam - Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Hồ Lê Ngọc - Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Nguyễn Đình Hùng – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các thành viên tiểu ban chỉ đạo.

Đồng chí Lê Văn Giáp - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy nêu khó khăn về hạ tầng chưa đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số toàn diện hiện nay. Ảnh: Mai Hoa

Hoàn thành 8/43 nhiệm vụ

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị và chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các cơ quan Đảng đã đưa nội dung phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vào văn kiện, nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025–2030, tạo cơ sở chính trị, định hướng chiến lược lâu dài; gắn với xác định các nhiệm vụ cần triển khai trước mắt, hàng năm.

Đồng chí Phạm Trọng Hoàng – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đề cập đến nguồn nhân lực cơ yếu hiện nay còn thiếu và yếu. Ảnh: Mai Hoa

Theo đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần hỗ trợ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của từng cơ quan và tác động liên thông giữa các cấp, ngành.

Cụ thể, trong tổng 43 nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2025 trong các cơ quan Đảng tỉnh, đến thời điểm này, đã có 8 nhiệm vụ hoàn thành; 15 nhiệm vụ đang triển khai và các nhiệm vụ còn lại đang chờ hướng dẫn, lộ trình từ Trung ương hoặc dự kiến thực hiện trong quý IV/2025.

Đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy nêu khó khăn về quy trình xử lý văn bản chưa đồng bộ. Ảnh: Mai Hoa

Hệ thống đường truyền, hội nghị trực tuyến đến xã, phường đã hoàn thành; mạng truyền số liệu chuyên dùng của Đảng được mở rộng, bảo đảm kết nối thông suốt từ Trung ương đến cơ sở.

Văn phòng Tỉnh ủy đã phối hợp với các đơn vị lắp đặt thiết bị giám sát bảo mật, cấp chữ ký số cho 100% cán bộ có thẩm quyền, giúp quy trình xử lý, phát hành văn bản điện tử diễn ra khép kín, bảo đảm pháp lý và rút ngắn thời gian công việc.

Có 100% cấp uỷ cơ sở thành lập Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số, xây dựng kế hoạch chuyển đổi số và tập huấn kỹ năng số cho cán bộ, đảng viên.

Đồng chí Hồ Lê Ngọc - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh uỷ đề xuất cần xây dựng hệ thống phần mềm xử lý văn bản riêng để đảm bảo tính bảo mật theo quy định. Ảnh: Mai Hoa

Bên cạnh những kết quả đạt được, tại cuộc họp, các thành viên Tiểu ban chỉ đạo cũng nêu lên nhiều khó khăn, hạn chế, bất cập đang đặt ra.

Đáng quan tâm cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng, nhất là hạ tầng mạng truyền số liệu chuyên dùng của Đảng chưa đảm bảo về tốc độ cao và ổn định trong việc kết nối, còn tình trạng “nghẽn” hệ thống, gây khó khăn, vất vả cho cán bộ trực tiếp xử lý văn bản, ảnh hưởng đến việc lãnh đạo, chỉ đạo từ Trung ương, tỉnh và từng cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Nguyễn Đình Hùng – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: MH

Mặt khác chưa có hệ thống phần mềm liên thông giữa các cơ quan cấp tỉnh và cơ sở; hệ thống thiết bị đầu cuối tại nhiều cơ quan, đơn vị, đặc biệt là cấp xã vừa thiếu và yếu, có những thiết bị được trang bị hơn 10 năm.

Một khó khăn nữa là Trung ương cũng chưa ban hành danh mục dùng chung trong Đảng để triển khai thống nhất từ Trung ương đến cơ sở; chưa cài đặt hệ thống bảo mật.

Vấn đề nhân lực công nghệ thông tin, cơ yếu trong các cơ quan Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở cũng đang là vấn đề khó khăn, bất cập cần nghiên cứu để có giải pháp tháo gỡ…

Đồng chí Trần Quang Hòa - Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh tham gia ý kiến tại cuộc họp. Ảnh: Mai Hoa

Cùng tham gia nội dung trên, các thành viên dự họp cũng đã tham gia thảo luận, góp ý kiến vào dự thảo Quy chế làm việc; phân công nhiệm vụ thành viên của Tiểu Ban Chỉ đạo.

Nghiên cứu giải pháp cho nhân lực phục vụ chuyển đổi số

Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Võ Thị Minh Sinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng tiểu ban chỉ đạo nhấn mạnh yêu cầu trách nhiệm của các cơ quan trong khối và các thành viên trong tiểu ban tiếp tục bám sát các nhiệm vụ theo Kế hoạch số 360, ngày 05/8/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để triển khai có hiệu quả; trong đó giao Văn phòng Tỉnh ủy rà soát thực trạng thiết bị đầu cuối của các cơ quan, đơn vị trong khối các cơ quan Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở; trên cơ sở đó tham mưu xây dựng danh mục đầu tư trang thiết bị theo đúng quy định về tiêu chuẩn và đáp ứng yêu cầu thực hiện chuyển đổi số hiện nay.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng tiểu ban chỉ đạo kết luận tại cuộc làm việc. Ảnh: Mai Hoa

Cùng với đó, Văn phòng Tỉnh ủy cần phối hợp với các đơn vị để tham mưu xây dựng hệ thống điều hành tác nghiệp, khó khăn ở đâu, tháo gỡ ở đó, đảm bảo đến tháng 12/2025 hoạt động liên thông thông suốt; tham mưu xây dựng, chuẩn hóa quy trình xử lý văn bản đi và đến; xin ý kiến vào các văn bản trên môi trường điện tử đảm bảo yêu cầu tính bảo mật theo quy định.

Liên quan đến nguồn nhân lực phục vụ công tác chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng, đồng chí Võ Thị Minh Sinh gợi mở giải pháp, giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Văn phòng Tỉnh ủy nghiên cứu, tham mưu cơ chế chính sách điều động, biệt phái luân phiên 3 hoặc 6 tháng đối với đội ngũ giáo viên Tin học tại các trường học để hỗ trợ các đơn vị.