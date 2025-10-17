Xây dựng Đảng Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Minh Sinh chủ trì làm việc với MTTQ và các tổ chức chính trị, xã hội Sáng 17/10, Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An làm việc với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh để nghe kết quả thực hiện nhiệm vụ quý III, triển khai nhiệm vụ quý IV/2025.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì.

Bám sát nhiệm vụ chính trị, phát huy vai trò nòng cốt

Cuộc làm việc đã đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các đoàn thể trong thời gian qua.

Theo đó, các đơn vị đã bám sát nhiệm vụ chính trị, phát huy vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh, phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh.

Các phong trào, cuộc vận động được triển khai thiết thực, gắn với yêu cầu thực tiễn của từng địa phương, đơn vị.

Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội của MTTQ và các đoàn thể được triển khai đúng tiến độ. Đến nay, Đại hội MTTQ Việt Nam cấp xã, phường đã hoàn thành theo kế hoạch; các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh đã ban hành hướng dẫn, xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội cấp mình nhiệm kỳ 2025 – 2030, đồng thời, tích cực tham gia góp ý dự thảo văn kiện đại hội Đảng các cấp, góp phần vào thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động chăm lo đời sống nhân dân được quan tâm triển khai sâu rộng. MTTQ và các tổ chức thành viên đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ người nghèo, gia đình chính sách, đặc biệt là giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả của hoàn lưu bão số 3, số 5 và số 10.

Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức đồng loạt chương trình “Bữa cơm Công đoàn” nhận được sự hưởng ứng tích cực của đoàn viên, người lao động. Hội Nông dân tỉnh chuẩn bị Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ VI, đồng thời, hoàn tất việc bàn giao quản lý các dự án vay vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến lần thứ V, giai đoạn 2020 – 2025 và chính thức phát động phong trào “Bình dân học vụ số”.

Tỉnh đoàn Nghệ An triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ người dân tại trung tâm hành chính công và cao điểm Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2025. Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh tăng cường vận động hội viên sáng tác, quảng bá tác phẩm phản ánh sinh động đời sống xã hội.

Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị đẩy mạnh đối ngoại nhân dân, quảng bá hình ảnh Nghệ An ra thế giới. Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật tỉnh tích cực phổ biến, tuyên truyền văn bản pháp luật, chính sách mới của Đảng và Nhà nước đến các hội thành viên.

Bên cạnh kết quả đạt được, qua nắm bắt dư luận xã hội, nhân dân vẫn còn nhiều băn khoăn, kiến nghị; trong đó, nổi lên là một vấn đề về thủ tục hành chính trong giai đoạn đầu vận hành chính quyền địa phương hai cấp; việc quy hoạch, sắp xếp lại trụ sở hành chính một số xã, phường còn gây bất tiện trong giao dịch...

Đặc biệt, người dân cũng lo ngại trước tình hình thiên tai, mưa bão, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng đô thị, nhất là sau các cơn bão lớn vừa qua.

Ngoài ra, tình trạng sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, mất an toàn thực phẩm tại các bếp ăn bán trú, thực phẩm không rõ nguồn gốc xung quanh trường học… vẫn là vấn đề gây lo lắng trong nhân dân.

