Phổ biến công tác tổ chức Đại hội TDTT các cấp tỉnh Nghệ An lần thứ IX

(Baonghean.vn) - Chiều 18/1, tại TP Vinh, Sở Văn hóa & Thể thao tổ chức Tổng kết hoạt động của Đoàn thể thao Nghệ An tham dự Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VIII năm 2018. Tới dự có đồng chí Hồ Mậu Thanh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở VH&TT, đồng chí Trần Quốc Khánh - Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

(Baonghean.vn) - Vào chiều tối nay (9/12) trên sân Hàng Đẫy, đội bóng đá nam Nghệ An đã có trận đấu chung kết Đại hội TDTT toàn quốc gặp tuyển Hà Nội. Dù thi đấu cố gắng nhưng thầy trò HLV Đinh Văn Dũng đã không thể giành chiến thắng ở trận đấu cuối cùng và đành chấp nhận kết thúc giải đấu ở vị trí thứ 2 chung cuộc, giành Huy chương Bạc.

(Baonghean.vn) – Chiều nay (3/12) trong khuôn khổ môn bóng đá nam - Đại hội TDTT toàn quốc lần VIII, Nghệ An giành chiến thắng trước An Giang, qua đó giành vé vào bán kết.

(Baonghean.vn) - Tham dự Đại hội lần này, đội bóng Nghệ An là các vận động viên của đội bóng U21 Sông Lam Nghệ An dưới sự dẫn dắt của HLV trưởng Đinh Văn Dũng. Chiều nay, đội Nghệ An đã chơi trận ra quân gặp Đồng Tháp.