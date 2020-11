Phổ biến quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định EVFTA

Dự tập huấn có đại diện Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương, Cục Hải quan Nghệ An, Chi nhánh VCCI tại Nghệ An, các hội doanh nghiệp và gần 100 doanh nghiệp xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh.

Các đại biểu tham dự hội nghị tập huấn. Ảnh: Việt Phương Trước đó, ngày 15/6/2020, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư 11/2020/TT-BCT quy định về quy tắc xuất xứ trong Hiệp định EVFTA và có hiệu lực thực thi từ ngày 1/8/2020.

So với các Hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đang tham gia thì quy tắc xuất xứ trong EVFTA có nhiều điểm mới và phức tạp hơn cả về cách diễn đạt tiêu chí và các quy định kèm theo.

Bà Nguyễn Thị Trọng Nghĩa - Phó trưởng phòng Quản lý xuất nhập khẩu khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, Cục Xuất nhập khẩu phổ biến quy tắc xuất xứ trong EVFTA. Ảnh: Việt Phương

Tại hội nghị, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất, nhập khẩu trên địa bàn tỉnh đã được nghe bà Nguyễn Thị Trọng Nghĩa - Phó trưởng phòng quản lý xuất nhập khẩu khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, Cục Xuất nhập khẩu phổ biến quy tắc xuất xứ trong EVFTA gồm xuất xứ thuần túy WO, như các sản phẩm khoáng sản, cây trồng, động vật sống/sản phẩm, nuôi trồng thủy sản, sản phẩm từ biển và không xuất xứ thuần túy; Thủ tục cấp xuất xứ trong EVFTA; So sánh quy tắc xuất xứ và thủ tục cấp chứng nhận xuất xứ trong EVFTA…

Các chuyên gia và doanh nghiệp rất lo lắng quy tắc xuất xứ từ vải sẽ khiến dệt may Việt Nam khó được hưởng lợi từ hiệp định này. Ảnh: Việt Phương Cũng tại buổi tập huấn, các doanh nghiệp đã được hướng dẫn các tình huống thực tế cụ thể trong thực hiện quy tắc xuất xứ hàng hóa.



Thông qua tập huấn giúp doanh nghiệp hiểu rõ và vận dụng quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định, từ đó tận dụng tốt các ưu đãi, thúc đẩy gia tăng giá trị xuất khẩu của đơn vị sang thị trường Châu Âu./.