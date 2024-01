Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội vui Tết ấm với công nhân Nghệ An

Chiều 23/1, Công đoàn Khu Kinh tế Đông Nam tổ chức Chương trình “Tết sum vầy - Xuân chia sẻ”, thăm, tặng quà cho công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Dự chương trình, về phía lãnh đạo Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Vân Chi - Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội; Nguyễn Minh Dũng - Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng ban Tài chính Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thị An Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An; Kha Văn Tám - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An cùng đại diện Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam, Công đoàn Khu Kinh tế Đông Nam và các đơn vị liên quan.