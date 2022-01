Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Giáo dục của Quốc hội trao quà Tết hỗ trợ hộ nghèo miền núi

(Baonghean.vn) - Ngày 19/1, Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An do đồng chí Thái Thị An Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dẫn đầu đã đến thăm, tặng quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, người cao tuổi tiêu biểu và chúc Tết một số đơn vị trên địa bàn thị xã Hoàng Mai; các huyện Quỳnh Lưu, Yên Thành.

(Baonghean.vn) - Ngày 29/11, thực hiện chương trình hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An do đồng chí Thái Thị An Chung - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh đã đến xã Diễn Đồng (Diễn Châu) trao quà hỗ trợ 2 trẻ mồ côi.