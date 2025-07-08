Thời sự Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An Nguyễn Như Khôi dự Kỳ họp thứ hai, HĐND xã Con Cuông nhiệm kỳ 2021 - 2026 Sáng 7/8, HĐND xã Con Cuông khóa I, nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc Kỳ họp thứ hai. Đồng chí Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự kỳ họp.

Chủ tọa kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Hoài An – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; Lương Thị Thu Hiền – Phó Chủ tịch HĐND xã.

Các đại biểu dự kỳ họp. Ảnh: Phan Tú

Đây là kỳ họp thường lệ đầu tiên kể từ khi xã Con Cuông chính thức được thành lập trên cơ sở hợp nhất 3 đơn vị hành chính cũ, gồm 2 xã Chi Khê, Yên Khê và thị trấn Con Cuông của huyện Con Cuông cũ. Tại kỳ họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và đề ra các giải pháp, nhiệm vụ cho 6 tháng cuối năm 2025.

HĐND xã cũng xem xét, thông qua các nghị quyết quan trọng về dự toán thu chi ngân sách, kế hoạch đầu tư công, Quy chế hoạt động của HĐND và chương trình giám sát năm 2026.

Đại biểu thảo luận tại kỳ họp của HĐND xã Con Cuông. Ảnh: Phan Tú

Phát biểu tại kỳ họp, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Như Khôi ghi nhận và đánh giá cao sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị xã Con Cuông trong công tác khắc phục hậu quả nặng nề do hoàn lưu bão số 3 gây ra. Đồng chí khẳng định, dù mới đi vào hoạt động, chính quyền 2 cấp đã cho thấy những tín hiệu tích cực, bộ máy gọn hơn, xử lý công việc cho người dân kịp thời hơn.

Đồng chí Nguyễn Như Khôi nhấn mạnh, trong cơ cấu mới, HĐND xã giữ vai trò gần dân, sát dân, hiểu dân nhất, do đó cần phát huy tối đa vai trò trong việc quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương. Từ đó, nâng cao chất lượng thẩm tra, giám sát, và giải quyết thấu đáo các kiến nghị của cử tri.

Đồng chí Nguyễn Như Khôi phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: Phan Tú

Trước mắt, xã Con Cuông cần tập trung giải quyết rốt ráo các nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới như khắc phục thiệt hại sau mưa lũ, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2025 và chuẩn bị kỹ lưỡng cho Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đồng chí Nguyễn Như Khôi đến thăm, chia sẻ khó khăn của chính quyền, nhân dân xã Châu Khê, tặng dụng cụ y tế cho Trung tâm Y tế xã Châu Khê. Ảnh: Phan Tú

Dịp này, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Như Khôi đến thăm, chia sẻ khó khăn với chính quyền, nhân dân xã Châu Khê, tặng Trạm Y tế xã Châu Khê và xã Con Cuông các thiết bị y tế để phục vụ công tác khám, chữa bệnh cho người dân.