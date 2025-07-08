Thứ Năm, 7/8/2025
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Thời sự

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An Nguyễn Như Khôi dự Kỳ họp thứ hai, HĐND xã Con Cuông nhiệm kỳ 2021 - 2026

Phan Tú 07/08/2025 12:50

Sáng 7/8, HĐND xã Con Cuông khóa I, nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc Kỳ họp thứ hai. Đồng chí Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự kỳ họp.

Chủ tọa kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Hoài An – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; Lương Thị Thu Hiền – Phó Chủ tịch HĐND xã.

Các đại biểu dự kỳ họp
Các đại biểu dự kỳ họp. Ảnh: Phan Tú

Đây là kỳ họp thường lệ đầu tiên kể từ khi xã Con Cuông chính thức được thành lập trên cơ sở hợp nhất 3 đơn vị hành chính cũ, gồm 2 xã Chi Khê, Yên Khê và thị trấn Con Cuông của huyện Con Cuông cũ. Tại kỳ họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và đề ra các giải pháp, nhiệm vụ cho 6 tháng cuối năm 2025.

HĐND xã cũng xem xét, thông qua các nghị quyết quan trọng về dự toán thu chi ngân sách, kế hoạch đầu tư công, Quy chế hoạt động của HĐND và chương trình giám sát năm 2026.

Đại biểu thảo luận tại kỳ họp
Đại biểu thảo luận tại kỳ họp của HĐND xã Con Cuông. Ảnh: Phan Tú

Phát biểu tại kỳ họp, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Như Khôi ghi nhận và đánh giá cao sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị xã Con Cuông trong công tác khắc phục hậu quả nặng nề do hoàn lưu bão số 3 gây ra. Đồng chí khẳng định, dù mới đi vào hoạt động, chính quyền 2 cấp đã cho thấy những tín hiệu tích cực, bộ máy gọn hơn, xử lý công việc cho người dân kịp thời hơn.

Đồng chí Nguyễn Như Khôi nhấn mạnh, trong cơ cấu mới, HĐND xã giữ vai trò gần dân, sát dân, hiểu dân nhất, do đó cần phát huy tối đa vai trò trong việc quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương. Từ đó, nâng cao chất lượng thẩm tra, giám sát, và giải quyết thấu đáo các kiến nghị của cử tri.

bna-Đồng chí Khôi phát biểu
Đồng chí Nguyễn Như Khôi phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: Phan Tú

Trước mắt, xã Con Cuông cần tập trung giải quyết rốt ráo các nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới như khắc phục thiệt hại sau mưa lũ, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2025 và chuẩn bị kỹ lưỡng cho Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tặng quà xã Châu khê
Đồng chí Nguyễn Như Khôi đến thăm, chia sẻ khó khăn của chính quyền, nhân dân xã Châu Khê, tặng dụng cụ y tế cho Trung tâm Y tế xã Châu Khê. Ảnh: Phan Tú

Dịp này, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Như Khôi đến thăm, chia sẻ khó khăn với chính quyền, nhân dân xã Châu Khê, tặng Trạm Y tế xã Châu Khê và xã Con Cuông các thiết bị y tế để phục vụ công tác khám, chữa bệnh cho người dân.

Bài liên quan

Đọc tiếp

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh trao quà hỗ trợ người dân vùng lũ Tương Dương

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh trao quà hỗ trợ người dân vùng lũ Tương Dương

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An tổ chức phiên giải trình về cấp bìa đất, giao đất, giao rừng

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An tổ chức phiên giải trình về cấp bìa đất, giao đất, giao rừng

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Như Khôi tiếp xúc cử tri xã Mường Ham

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Như Khôi tiếp xúc cử tri xã Mường Ham

Đọc tiếp

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh trao quà hỗ trợ người dân vùng lũ Tương Dương

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh trao quà hỗ trợ người dân vùng lũ Tương Dương

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An tổ chức phiên giải trình về cấp bìa đất, giao đất, giao rừng

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An tổ chức phiên giải trình về cấp bìa đất, giao đất, giao rừng

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Như Khôi tiếp xúc cử tri xã Mường Ham

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Như Khôi tiếp xúc cử tri xã Mường Ham

Xem thêm Thời sự

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      Thời sự
      Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An Nguyễn Như Khôi dự Kỳ họp thứ hai, HĐND xã Con Cuông nhiệm kỳ 2021 - 2026

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: bna.pdt@gmail.com

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: qcbaonghean@gmail.com

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO