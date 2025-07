Xã hội Phó Chủ tịch Hội đồng trường Đại học FPT Hoàng Nam Tiến đột ngột qua đời Ông Hoàng Nam Tiến - Phó Chủ tịch Hội đồng trường Đại học FPT - đột ngột qua đời vào lúc 16h10’ ngày 31/7 sau cơn đột quỵ. Sự ra đi bất ngờ của ông khiến nhiều người bàng hoàng, tiếc thương.

Ông Hoàng Nam Tiến sinh năm 1969, quê gốc Nghệ An, là con trai út của Thiếu tướng - Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Hoàng Đan (1928 - 2003) và bà Nguyễn Thị An Vinh, nguyên đại biểu Quốc hội.

Ông Hoàng Nam Tiến gia nhập Tập đoàn FPT từ năm 1993, từng đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo quan trọng như Chủ tịch FPT Software, Chủ tịch FPT Telecom trước khi được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch Hội đồng trường Đại học FPT từ tháng 4/2023.

Ông được biết đến là một doanh nhân năng động, trí tuệ, luôn say mê với công nghệ và giáo dục, đặc biệt thời gian gần đây có những chia sẻ truyền cảm hứng về chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo.

Ông Hoàng Nam Tiến - Phó Chủ tịch Hội đồng trường Đại học FPT truyền đạt nội dung "Nhà lãnh đạo trong thời đại AI" tại Hội nghị chuyên đề “Một số vấn đề cơ bản về chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong kỷ nguyên mới” do Đảng ủy UBND tỉnh Nghệ An tổ chức, chiều 11/4/2025. Ảnh tư liệu: Phạm Bằng

Với Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An, ông Hoàng Nam Tiến là một trong những cộng tác viên đặc biệt, có nhiều bài viết sâu sắc, tâm huyết về đất và người xứ Nghệ, góp phần truyền lửa cho thế hệ trẻ trên hành trình học tập và lập nghiệp.

Cách đây không lâu, chiều 11/4/2025, tại Hội nghị chuyên đề “Một số vấn đề cơ bản về chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong kỷ nguyên mới” do Đảng ủy UBND tỉnh Nghệ An tổ chức, ông Hoàng Nam Tiến là báo cáo viên chính. Với phong cách trình bày dí dỏm, gần gũi và tư duy sắc bén, ông đã mang đến nhiều góc nhìn mới mẻ về vai trò của trí tuệ nhân tạo trong giáo dục, kinh tế và quản lý xã hội, được đông đảo cán bộ, trí thức và người trẻ Nghệ An đón nhận tích cực.

Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An trân trọng ghi nhận và tri ân những đóng góp của ông Hoàng Nam Tiến - một người Nghệ xa quê luôn hướng về quê hương, một doanh nhân đầy nhiệt huyết và một người thầy truyền cảm hứng. Xin được chia buồn sâu sắc cùng gia đình, bạn bè và đồng nghiệp của ông trước mất mát to lớn này.