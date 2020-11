Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao quà cho người dân và học sinh nghèo tại Thanh Chương ​

Cùng dự có đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong đoàn công tác của Phó Chủ tịch nước.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh đến tặng quà hỗ trợ Nhân dân Thanh Chương. Ảnh: Thành Duy

Báo cáo với đoàn công tác của Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, ông Trình Văn Nhã - Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương cho biết, do ảnh hưởng của thời tiết, từ đêm 28/10 đến sáng 30/10/2020 trên địa bàn huyện Thanh Chương có mưa to đến rất to làm cho mực nước trên các sông, suối, hồ đập, trên các cánh đồng, các khu dân cư lên rất nhanh làm ngập úng, chia cắt trên diện rộng.

Tình hình ngập lụt đã gây thiệt hại về tài sản, hoa màu của nhân dân. Trên địa bàn huyện có 3 người bị lũ cuốn trôi, 3 người bị thương. Mưa lớn đã làm 4.104 hộ bị ngập, 746 hộ bị sạt lở đất phải di dời; 9 trường học, 6 trạm y tế, 1 trụ sở UBND xã bị ngập.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trò chuyện, thăm hỏi người dân Thanh Chương. Ảnh: Thành Duy

Mưa lũ cũng đã làm 18 ngôi nhà bị sập tường, 9 ngôi nhà bị tốc mái, 11 nhà bị cây đổ đè lên, 12.115 m bờ rào bị sập, đổ. Hàng vạn gia cầm của người dân bị thiệt hại, 2 tuyến đường bị sạt lở đặc biệt nghiêm trọng… Tổng giá trị thiệt hại trên toàn huyện ước tính là 75 tỷ đồng.

Chia sẻ với những mất mát, khó khăn mà người dân, chính quyền địa phương trên địa bàn huyện gặp phải, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đề nghị các cấp chính quyền nhanh chóng khắc phục hệ thống giao thông bị hư hỏng, dọn dẹp trường lớp để các cháu học sinh được đến trường.

Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu chia sẻ những thiệt hại với người dân huyện Thanh Chương do ảnh hưởng của mưa lụt vừa qua. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh cũng đề nghị các cấp chính quyền tích cực hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng do mưa lũ gây ra, giúp người dân sớm khôi phục lại sản xuất, đảm bảo cuộc sống bình thường.

Dịp này, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao quà của Ban Cứu trợ Trung ương với số tiền 500 triệu đồng nhằm hỗ trợ huyện Thanh Chương khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra; đồng thời tặng quà cho 30 gia đình người có công trên địa bàn huyện.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung trao hỗ trợ huyện Thanh Chương khắc phục thiệt hại do thiên tai. Ảnh: Thành Duy

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tặng quà cho các hộ gia đình người có công. Ảnh: Thành Duy

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung trao tặng quà cho các gia đình người có công huyện Thanh Chương. Ảnh: Thành Duy

Với tư cách Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em, Phó Chủ tịch nước cũng đã tặng quà cho 30 học sinh nghèo vượt khó trong vùng ngập lụt trên địa bàn huyện.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao tặng quà cho các học sinh nghèo vượt khó. Ảnh: Thành Duy

Thay mặt chính quyền, người dân trên địa bàn huyện, ông Trình Văn Nhã - Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương cảm ơn những món quà ý nghĩa mà Phó Chủ tịch nước trao tặng và xin hứa, chính quyền sẽ cùng với người dân sớm khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện và góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025.