Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dâng hương tưởng niệm tại Khu Di tích Kim Liên

Đoàn công tác Trung ương có đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Giáo dục của Quốc hội; đại diện lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước. Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Đình Long - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo huyện Nam Đàn. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng đoàn đại biểu về dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, Nam Đàn (Nghệ An). Ảnh: Thành Duy Trong không khí thiêng liêng, thành kính, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng đoàn đại biểu đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, kính trọng sâu sắc đối với tư tưởng vĩ đại và cuộc đời cao đẹp của Người.



Ghi vào Sổ vàng lưu niệm tại Khu Di tích Kim Liên, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Anh Xuân viết: “Hôm nay, cháu cùng Ủy ban Văn hóa - Giáo dục của Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước được về thăm Nghệ An - quê Bác. Chúng cháu vô cùng vinh dự và xúc động được thấy Nghệ An ngày càng phát triển giàu đẹp; được dâng hoa, dâng hương Khu Di tích Kim Liên”.

Các đại biểu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy

Các đại biểu thành kính tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy “Kính trọng và nhớ ơn Bác, chúng cháu nguyện suốt đời học tập theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quyết chung sức, đồng lòng xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh, góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh; Nhân dân ta hạnh phúc”.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ghi vào Sổ lưu niệm tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, Nam Đàn (Nghệ An). Ảnh: Thành Duy

Cũng tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, Phó Chủ tịch nước về thăm quê ngoại và quê nội của Người; dâng hương và trồng cây lưu niệm tại Đền Chung Sơn - đền thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh ở trên Núi Chung.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng đoàn đại biểu về thăm quê ngoại Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dâng hương tại quê ngoại Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nghe giới thiệu về quê ngoại Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nghe giới thiệu về quê nội Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng quà cho Ban Quản lý Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên. Ảnh: Thành Duy

Tại trụ sở UBND xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã tặng quà lưu niệm cho huyện Nam Đàn và xã Kim Liên; trao tặng 100 suất học bổng cho học sinh của huyện Nam Đàn có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, trao tặng 10 nhà tình nghĩa và 30 suất quà cho gia đình chính sách của huyện.

Phát biểu tại lễ trao tặng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Anh Xuân bày tỏ xúc động, rất ấn tượng đối với những kết quả mà Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Nghệ An nói chung, huyện Nam Đàn, xã Kim Liên nói riêng đạt được trong thời gian qua.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại lễ trao quà cho học sinh nghèo học giỏi và gia đình chính sách huyện Nam Đàn. Ảnh: Thành Duy Theo Phó Chủ tịch nước, tỉnh Nghệ An không chỉ vừa phát triển kinh tế nhanh, mà còn giữ được truyền thống văn hóa của dân tộc, truyền thống cách mạng, bảo vệ môi trường. Đặc biệt, Khu di tích Kim Liên (Nam Đàn) đã phát huy vai trò là nơi giáo dục truyền thống, gìn giữ những truyền thống tốt đẹp của dân tộc cho cả nước; giữ sự tin yêu đối với Bác Hồ, đối với Đảng, Nhà nước.



Kết quả đó có sự góp công góp sức của hệ thống chính trị và quan trọng hơn là của Nhân dân, các thế hệ cán bộ, đảng viên của Nghệ An đã dày công vun đắp trong thời gian vừa qua.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng quà lưu niệm cho huyện Nam Đàn. Ảnh: Thành Duy Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng quà lưu niệm cho xã Kim Liên. Ảnh: Thành Duy Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao tặng 10 căn nhà tình nghĩa cho huyện Nam Đàn. Ảnh: Thành Duy

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao tặng 100 suất học bổng cho học sinh của huyện Nam Đàn có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Ảnh: Thành Duy

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cũng đã trao đổi một số nội dung với tỉnh. Trước hết, Nghệ An có những giá trị vô giá mà không phải vùng đất nào cũng có được. Đó là quê hương của Bác Hồ, quê hương của các danh nhân, của những tiền bối cách mạng, của những người yêu nước…; quê hương của những truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Trên cơ sở đó, Phó Chủ tịch nước mong rằng tỉnh tiếp tục giữ gìn những giá trị vô giá này để trở thành động lực nội sinh cho sự phát triển hôm nay và mai sau.



Cùng với đó, Nghệ An cần tiếp tục phát huy những tiềm năng, thế mạnh vào công cuộc xây dựng quê hương, đất nước; nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế đang là điểm sáng của tỉnh để trở thành những mô hình phổ biến ở 21 huyện, thành, thị, tạo sự phát triển hài hòa, đồng đều giữa các địa phương trong tỉnh, nhất là những địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng, vùng dân tộc thiểu số… “Chúng ta cần phát triển hài hòa giữa kinh tế, văn hóa, xã hội và môi trường, nâng chất lượng sống của Nhân dân, vì hạnh phúc của Nhân dân”, Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch nước tặng quà đến gia đình chính sách huyện Nam Đàn. Ảnh: Thành Duy Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý thăm hỏi gia đình chính sách huyện Nam Đàn. Ảnh: Thành Duy Phó Chủ tịch nước trao tặng 30 suất quà cho gia đình chính sách của huyện Nam Đàn. Ảnh: Thành Duy

Nghệ An là vùng đất học, giàu truyền thống hiếu học, do vậy theo Phó Chủ tịch nước cần có kế hoạch dài hạn để đầu tư phát triển nguồn nhân lực không chỉ phục vụ cho Nghệ An mà còn cho cả nước, không chỉ cho trước mắt mà còn cả cho lâu dài.

Cuối cùng, đồng chí mong muốn tỉnh tiếp tục tôn tạo, giữ gìn, phát huy các truyền thống tốt đẹp của dân tộc, truyền thống cách mạng của quê hương Nghệ An anh hùng, để giáo dục thế hệ trẻ tỉnh nhà và cả nước, khơi dậy những động lực, khát vọng phát triển phồn vinh, hạnh phúc.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và đoàn đại biểu về dâng hoa, dâng hương tưởng niệm tại Khu Di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn. Ảnh: Thành Duy Đồng chí Phó Chủ tịch nước dâng hương trước phần mộ 13 anh hùng liệt sỹ Đại hội 317. Ảnh: Thành Duy Đoàn đại biểu nghe thuyết minh về cuộc chiến đấu anh dũng của lực lượng TNXP tại "tọa độ lửa" Truông Bồn trong những năm tháng chống Mỹ cứu nước. Ảnh: Thành Duy

Trong chương trình công tác, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã về dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, bày tỏ tấm lòng tri ân sâu sắc với sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sỹ trên “tọa độ lửa” Truông Bồn, xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, 1.240 người con ưu tú đã ngã xuống trên cung đường huyền thoại do bom đạn của kẻ thù, tiêu biểu là sự hy sinh anh dũng của 13 thanh niên xung phong Đại đội 317 vào ngày 31/10/1968.

Các đại biểu thành kính tưởng niệm 1.240 người con ưu tú đã ngã xuống tại tọa độ lửa Truông Bồn. Ảnh: Thành Duy

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ. Ảnh: Thành Duy Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Giáo dục của Quốc hội dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ. Ảnh: Thành Duy Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ. Ảnh: Thành Duy Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng quà lưu niệm cho Ban quản lý Khu Di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn, xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Truông Bồn là mảnh đất thiêng liêng, biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng; biểu tượng lịch sử của thanh niên xung phong Việt Nam, nơi lưu giữ vẹn toàn những giá trị sống của một thế hệ thanh niên quyết hy sinh tất cả cho độc lập, tự do của Tổ quốc, viết nên một huyền thoại Truông Bồn trong thế kỷ XX.