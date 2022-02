Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại huyện Nam Đàn

Tham gia đoàn công tác có lãnh đạo Sở Y tế, Văn phòng HĐND tỉnh, lãnh đạo huyện Nam Đàn.

Đồng chí Nguyễn Nam Đình phát biểu tại Trung tâm Y tế huyện Nam Đàn. Ảnh: Đức Anh Được hình thành từ năm 1965, đến nay Trung tâm Y tế huyện Nam Đàn đã trở thành Trung tâm Y tế đa khoa hạng III, có đội ngũ cán bộ chuyên khoa, trình độ chuyên môn sâu và trang thiết bị phù hợp, hiện đại đảm bảo thực hiện công tác cấp cứu, khám, chữa bệnh, đào tạo nhân lực y tế, phòng chống dịch bệnh và nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng khoa học, công nghệ, kỹ thuật hiện đại phục vụ người bệnh trên địa bàn và các vùng lân cận.



Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Nam Đàn, bác sỹ CKI Hồ Sơn báo cáo tóm tắt các hoạt động của trung tâm. Ảnh: Đức Anh Trung tâm Y tế huyện Nam Đàn hiện có 155 giường bệnh, 4 phòng chức năng, 11 khoa lâm sàng và cận lâm sàng. Đội ngũ y, bác sỹ, cán bộ, nhân viên hỗ trợ giàu kinh nghiệm, tận tâm. Mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận khám, chữa bệnh cho hơn 400 lượt bệnh nhân, đã và đang góp phần lớn trong việc nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng và góp phần giảm thiểu sự quá tải của các bệnh viện tuyến trên.



Trung tâm đã triển khai các kỹ thuật mới như: chạy thận nhân tạo, các kỹ thuật tiêm khớp, chọc hút dịch khớp, phẫu thuật vá da, kỹ thuật xét nghiệm AFB trực tiếp, xét nghiệm điện giải đồ, test nhanh Covid-19… Mở thêm các phòng khám đa khoa, nội tiết… nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, giảm thời gian chờ đợi của bệnh nhân.



Ngoài ra, Trung tâm Y tế duy trì triển khai Bộ tiêu chí bệnh viện an toàn phòng, chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp đảm bảo an toàn trong công tác khám và điều trị. Chiến dịch tiêm chủng diện rộng vắc xin phòng Covid-19 được lên kế hoạch cẩn thận và diễn ra an toàn, hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Nam Đình và đoàn công tác tặng hoa, chúc mừng Trung tâm Y tế huyện Nam Đàn nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam. Ảnh: Đức Anh Thăm, tặng hoa, chúc mừng trung tâm y tế, đồng chí Nguyễn Nam Đình biểu dương những thành tích mà cán bộ, y, bác sỹ trung tâm đã đạt được trong thời gian qua. Đặc biệt là không quản ngại khó khăn, gian khổ, hiểm nguy dấn thân vào các điểm nóng xảy ra dịch bệnh nhằm kịp thời chăm sóc, chữa trị cho nhân dân.



Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị trong thời gian tới, trung tâm y tế cần phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm trong việc chăm sóc người bệnh, nêu cao phẩm chất "Lương y như từ mẫu". Tiếp tục tăng cường công tác đào tạo, phát triển chuyên môn kỹ thuật... đáp ứng yêu cầu khám, chữa bệnh thông thường của người dân; đặc biệt cần đẩy mạnh việc áp dụng công nghệ thông tin vào công tác khám và điều trị; thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, sớm phát hiện ca nhiễm và điều trị tốt cho F0 tại cơ sở thu dung tập trung và tại nhà.