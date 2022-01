Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh chúc Tết tại huyện Thanh Chương

Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đến thăm cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Hạnh Lâm. Ảnh: Mai Hoa

Thực hiện chương trình công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chiều 21/1, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã đi thăm, chúc Tết và tặng quà một số đơn vị và cá nhân tại địa bàn huyện Thanh Chương.

Cùng tham gia đoàn công tác có lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Công an tỉnh; Ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo huyện Thanh Chương.

Đến thăm cán bộ, chiến sỹ Đồn biên phòng Ngọc Lâm và cán bộ, chiến sỹ tại chốt trực phòng, chống dịch Covid-19, thay mặt đoàn công tác của tỉnh, đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đã thông tin một số kết quả kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh cũng như công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh năm 2021.

Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng tỉnh. Ảnh: Mai Hoa Khẳng định kết quả chung của tỉnh có sự đóng góp tích cực của các lực lượng vũ trang nói chung và Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An cũng như Đồn Biên phòng Ngọc Lâm nói riêng. Đặc biệt, trong năm 2021, Đồn Biên phòng Ngọc Lâm đã phối hợp với các lực lượng tăng cường tuần tra, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; chủ trì và phối hợp với các lực lượng đấu tranh, phá thành công 14 chuyên án ma túy. Lãnh đạo các ngành và huyện Thanh Chương tham gia cùng đoàn công tác tỉnh. Ảnh: Mai Hoa Đồn Biên phòng Ngọc Lâm cũng tham gia thực hiện các nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn; tăng cường cán bộ, đảng viên về xã, hỗ trợ xây dựng hệ thống chính trị tại 2 xã tái định cư Thanh Sơn, Ngọc Lâm; xây dựng các mô hình kinh tế, giúp đỡ hộ nghèo vươn lên.



Đồn Biên phòng Ngọc Lâm thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 với việc đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về dịch bệnh; tổ chức lập 2 chốt kiểm soát dịch khu vực biên giới và 3 chốt lưu động để kiểm soát người dân từ ngoài biên giới vào địa bàn.

Đoàn công tác tỉnh tặng quà cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Ngọc Lâm. Ảnh: Mai Hoa Tặng quà, chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Đồn biên phòng Ngọc Lâm và cán bộ, chiến sỹ tại chốt trực phòng, chống dịch Covid-19 Tân Lâm cùng gia đình đón Tết vui và hạnh phúc; đồng chí Nguyễn Nam Đình mong muốn cán bộ, chiến sỹ tiếp tục nêu cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu cao, giữ vững an ninh biên giới, trật tự an toàn, góp phần đảm bảo sự bình yên cho Nhân dân vui Xuân, đón Tết.



Tiếp đó, đoàn công tác của tỉnh thăm, tặng quà, chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Công an xã và Ban chỉ huy Quân sự xã Ngọc Lâm. Chia sẻ khó khăn trong công tác của cán bộ, chiến sỹ Công an xã và Ban chỉ huy Quân sự xã Ngọc Lâm, đồng chí Nguyễn Nam Đình mong muốn 2 đơn vị tiếp tục nỗ lực, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền làm tốt nhiệm vụ quốc phòng - an ninh trên địa bàn trên địa bàn.

Đoàn công tác tỉnh tặng quà cán bộ, chiến sỹ Công an xã và Ban chỉ huy Quân sự xã Ngọc Lâm. Ảnh: Mai Hoa Tặng quà cho 200 hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn tại 2 xã Thanh Sơn và Ngọc Lâm, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh mong muốn các gia đình tiếp tục cố gắng vươn lên thoát nghèo, xây dựng cuộc sống gia đình ngày càng ấm no.



Dịp này, đoàn công tác của tỉnh cũng đến thăm, tặng quà chúc Tết cụ Phan Tố Đức - cán bộ lão thành cách mạng tại xã Võ Liệt. Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đã cảm ơn sự đóng góp của cụ Phan Tố Đức đối với sự nghiệp cách mạng và xây dựng đất nước, quê hương; đồng thời chúc cụ sức khỏe, đón Xuân mới vui và chỗ dựa cho con cháu.

Lãnh đạo tỉnh và huyện chúc Tết cụ Phan Tố Đức. Ảnh: Mai Hoa