Thời sự Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An đề nghị tập trung tháo gỡ các vướng mắc để phân bổ và giải ngân nguồn vốn giảm nghèo bền vững Sáng 14/10, đoàn giám sát của HĐND tỉnh Nghệ An có cuộc làm việc với Sở Nông nghiệp và Môi trường theo kế hoạch giám sát việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Mai Hoa

Đồng chí Nguyễn Nam Đình – Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh chủ trì cuộc làm việc. Cùng tham dự cuộc làm việc có đồng chí Nguyễn Như Khôi - Ủy viên BCH Đảng bộ Tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các Uỷ viên Thường trực HĐND tỉnh và lãnh đạo Sở và các phòng, ban chuyên môn Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An Võ Thị Nhung báo cáo kết quả thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Mai Hoa

Đạt các mục tiêu, chỉ tiêu giảm nghèo giai đoạn 2021 - 2025.

Tại cuộc làm việc, báo cáo từ lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường khẳng định, công tác giảm nghèo bền vững luôn được tỉnh và các địa phương tập trung triển khai; kết quả giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn đều đạt các mục tiêu, chỉ tiêu giảm nghèo và giảm sự thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản về việc làm, nhà ở, nước sinh hoạt, dịch vụ viễn thông, dinh dưỡng, bảo hiểm y tế, trình độ giáo dục...

Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân chung toàn tỉnh hàng năm đạt 1,21% và kết quả giảm năm 2024 so với năm 2021 là 3,64%. Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo vùng miền núi bình quân hàng năm là 2,29% và kết quả giảm năm 2024 so với năm 2021 là 6,89%. Đặc biệt vùng đồng bào dân tộc thiểu số, mức giảm bình quân hàng năm là 4,55%; kết quả giảm năm 2024 so với năm 2021: 13,66%, đạt kế hoạch để ra. Ước mức giảm tỷ lệ hộ nghèo năm 2025 so với năm 2021 là 4,64%; mức giảm bình quân hàng năm là 1,16%; mức giảm tỷ lệ hộ nghèo vùng miền núi năm 2025 so với năm 2021 là 8,58%, mức giảm bình quân hàng năm 2,15%.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Như Khôi nêu một số băn khoăn.

Hiện nay, Chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững được triển khai tổng thể 7 dự án và một số tiểu dự án; trong đó có dự án hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội các địa bàn nghèo; đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo; hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng; phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững; hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo…

Trưởng ban Văn hoá - Xã hội, HĐND tỉnh Chu Đức Thái đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường quan tâm hướng dẫn cán bộ cấp xã thực hiện Chương trình hiệu quả. Ảnh: Mai Hoa

Bên cạnh kết quả đạt được, Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng phản ánh một số khó khăn, hạn chế trong quá trình thực hiện Chương trình. Đáng quan tâm nhất là việc phân bổ, giải ngân nguồn vốn chậm và tỷ lệ giải ngân thấp; thủ tục hồ sơ còn quá phức tạp, ảnh hưởng đến chất lượng và tiến độ thực hiện Chương trình.

Việc thực hiện Chương trình, hiện nay đang có nhiều văn bản từ Trung ương và tỉnh, trong khi đó, cán bộ phụ trách giảm nghèo cơ bản mới được sắp xếp, bố trí khi thực hiện chính quyền 2 cấp, gây lúng túng, khó khăn trong công tác triển khai thực hiện.

Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Cao Tiến Trung gợi mở giải pháp phân bổ và giải ngân vốn đối với các dự án, tiểu dự án đã và đang được triển khai cho các địa phương. Ảnh: Mai Hoa

Đặc biệt, việc triển khai các dự án liên kết giữa doanh nghiệp với người nghèo để phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo đang gặp nhiều khó khăn khi doanh nghiệp chú trọng lợi nhuận và năng lực, tư duy tiếp cận tiến bộ khoa học kỷ thuật của người nghèo hạn chế, một số nơi còn tư tưởng trông chờ ỷ lại, chưa chịu khó vươn lên.

Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh Lô Thị Kim Ngân đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường nghiên cứu quy hoạch và đầu tư trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo vừa hỗ trợ hộ nghèo, địa phương nghèo giải quyết vấn đề trước mắt, vừa mang tính ổn định, lâu dài. Ảnh: Mai Hoa

Trên cơ sở kết quả giám sát việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tại một số địa phương; tại cuộc làm việc, các thành viên đoàn giám sát của HĐND tỉnh nêu ra nhiều vấn đề từ thực tiễn. Qua đó, tìm giải pháp tháo gỡ, tiếp tục thúc đẩy việc thực hiện Chương trình trong giai đoạn 2021 – 2025, đồng thời đề xuất Trung ương các chính sách mới cho giai đoạn tiếp theo, đảm bảo công tác giảm nghèo thật sự hiệu quả, bền vững hơn.

Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Phạm Thành Chung nêu ý kiến liên quan đến tăng tính liên kết, lồng ghép các nguồn lực, huy động sự tham gia của cộng đồng, doanh nghiệp vào các dự án, tiểu dự án. Ảnh: Mai Hoa

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Như Khôi đặt ra băn khoăn khi Chương trình có nhiều dự án và tiểu dự án, nguồn vốn hỗ trợ nhỏ; vì vậy cần cân nhắc để giao cho chính người dân, địa phương được thụ hưởng lựa chọn nội dung hỗ trợ sát nhu cầu, thúc đẩy phát triển thật sự. Quan tâm nghiên cứu, đưa ngành nghề mà người dân và địa phương cần để đào tạo nhằm tạo việc làm, thu nhập ổn định, bền vững cho người dân; đồng thời thành lập ban chỉ đạo và bố trí nhận lực phù hợp thực hiện Chương trình, đảm bảo chính sách triển khai phải thay đổi nhận thức và đời sống của chính người nghèo.

Một số ý kiến cũng kiến nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường nghiên cứu và đề xuất Trung ương chú trọng công tác quy hoạch và đầu tư mang tính trọng tâm, trọng điểm, bền vững, vừa mang tính giải quyết trước mắt cho địa bàn nghèo và hộ nghèo, cận nghèo. Cùng đó, tăng tính liên kết, lồng ghép các nguồn lực, huy động sự tham gia của cộng đồng, doanh nghiệp vào các dự án, tiểu dự án; trong giai giai đoạn mới, để Chương trình thực sự thành công.

Phó Chi cục trưởng Chi cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn Nguyễn Văn Hằng nêu một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Chương trình. Ảnh: Mai Hoa

Tập trung tháo gỡ các vướng mắc về phân bổ và giải ngân

Kết luận tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Nam Đình đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Sở Nông nghiệp và Môi trường trong tiếp nhận, tiếp quản nhiệm vụ là cơ quan thường trực ban chỉ đạo cấp tỉnh và trực tiếp tham mưu, triển khai khai các dự án, tiểu dự án sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, chuyển giao chức năng nhiệm vụ giữa các sở, ngành, đảm bảo không gián đoạn công việc.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Nam Đình kết luận tại cuộc làm việc. Ảnh: Mai Hoa

Nhấn mạnh, năm 2025 là năm cuối cùng thực hiện Chương trình của giai đoạn 2021 - 2025, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường tập trung rà soát, đôn đốc các đơn vị, địa phương thực hiện các dự án, tiểu dự án đạt kết quả ở mức cao nhất; đồng thời chủ động phối hợp với sở, ngành liên quan và các địa phương, hoặc tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong phân bổ và giải ngân nguồn vốn đã được HĐND tỉnh phân bổ tại Nghị quyết số 17, ngày 28/4/2025.

Sở cũng cần quan tâm bám sát cơ sở tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, nhất là nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ cơ sở khi cơ chế vận hành thay đổi, từ 3 cấp sang 2 cấp.

Trên cơ sở thực tiễn triển khai thực hiện Chương trình giai đoạn 2021 - 2025, Sở cần chủ động đề xuất với tỉnh và Trung ương các chính sách và cơ chế vận hành, đảm bảo phát huy hiệu quả cao hơn trong giai đoạn mới, đặc biệt là khắc phục các hạn chế, bất cập trong thực tế.