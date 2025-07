Thời sự Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An chủ trì duyệt Đại hội Đảng bộ các xã Tri Lễ, Thông Thụ, Mường Quàng

Chiều 31/7, đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác số 10 chủ trì Hội nghị duyệt Đại hội Đảng bộ các xã Tri Lễ, Thông Thụ, Mường Quàng.

Cùng dự có các thành viên Tổ công tác số 10 theo Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện các Ban Đảng, sở, ngành liên quan.

Đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác số 10 chủ trì Hội nghị duyệt Đại hội đảng bộ các xã: Tri Lễ, Thông Thụ, Mường Quàng.



Khai thác tiềm năng, lợi thế

Xã Tri Lễ được thành lập trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của 2 xã Tri Lễ và Nậm Nhoóng. Đảng bộ có 34 chi bộ trực thuộc, với 865 đảng viên.

Đồng chí Phạm Ngọc Nghĩa - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tri Lễ báo cáo công tác chuẩn bị đại hội.



Đồng chí Bùi Văn Hiền - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thông Thụ báo cáo công tác chuẩn bị đại hội.



Nhiệm kỳ 2025 -2030, Đảng bộ xã Tri Lễ tập trung lãnh đạo khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế của địa phương; đẩy mạnh phát triển kinh doanh, dịch vụ, phát triển nông, lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm; thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng “Công nghiệp – Xây dựng – Dịch vụ - Nông, lâm nghiệp”; thực hiện tốt chương trình giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; chăm lo cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; giữ gìn an ninh, trật tự, an ninh biên giới, phấn đấu đưa xã nhà ngày càng phát triển.

Đảng bộ xã Thông Thụ được thành lập trên cơ sở hợp nhất 2 xã Thông Thụ và Đồng Văn. Đảng bộ xã có 670 đảng viên, 26 chi bộ.

Nhiệm kỳ 2025 -2030, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân các dân tộc xã Thông Thụ phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc, huy động và phát huy tối đa mọi nguồn lực, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, an ninh biên giới; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, đưa xã Thông Thụ ngày một phát triển bền vững.

Đồng chí Sầm Thị Thanh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Mường Quàng báo cáo công tác chuẩn bị đại hội.

Đảng bộ xã Mường Quàng, được sắp xếp, sáp nhập từ 3 Đảng bộ: Châu Thôn, Cắm Muộn và Quang Phong. Đảng bộ xã hiện nay có 41 chi bộ, với 1.042 đảng viên.

Với phương châm: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ xã xác định tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, quản lý, điều hành của chính quyền, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc; phát huy vai trò nêu gương của mỗi cán bộ, đảng viên; đoàn kết, dân chủ, phát huy sức mạnh tổng hợp, khai thác mọi tiềm năng, lợi thế của địa phương, phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, bảo vệ môi trường, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Đồng chí Nguyễn Tất Lý - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đóng góp ý kiến vào văn kiện đại hội các xã.



Tại hội nghị, lãnh đạo các ban, sở, ngành, thành viên Tổ công tác đã góp ý cho các xã về công tác chuẩn bị đại hội; thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản.

Về nội dung Báo cáo chính trị, các đại biểu đề nghị sắp xếp theo các nhóm: chỉ tiêu kinh tế; chỉ tiêu văn hóa - xã hội; môi trường; quốc phòng - an ninh; công tác xây dựng Đảng để phù hợp với thông lệ chung của tỉnh và các địa phương khác.

Đồng chí Nguyễn Văn Nam - Phó Giám đốc Sở Y tế đóng góp ý kiến vào văn kiện đại hội các xã.

Bên cạnh đó, bổ sung các giải pháp triển khai thực hiện 4 Nghị quyết trọng tâm của Bộ Chính trị; bổ sung nội dung về công tác xây dựng Đảng đảm bảo cân đối dung lượng các phần, mục.

Các xã cần bổ sung số liệu cụ thể về chuyển dịch cơ cấu kinh tế; làm rõ sự thay đổi cơ cấu các ngành kinh tế vào cuối nhiệm kỳ so với đầu nhiệm kỳ; Bổ sung đánh giá tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2020 - 2025 của từng ngành: nông nghiệp, công nghiệp - xây dựng, dịch vụ.

Đồng thời, bổ sung nhiệm vụ đảm bảo an ninh biên giới, vùng dân tộc thiểu số và một số chỉ tiêu trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự,...

Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham dự hội nghị.



Xác định động lực mới để phát triển

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, nỗ lực của Ban Thường vụ Đảng ủy các xã trong lãnh đạo, chỉ đạo, chuẩn bị các nội dung tổ chức đại hội trong bối cảnh triển khai chính quyền địa phương 2 cấp và thiên tai, lũ lụt.



Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An kết luận hội nghị.



Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu các địa phương tiếp tục bám sát Hướng dẫn 36 của Văn phòng Trung ương và Hướng dẫn 13 của Văn phòng Tỉnh ủy; tiếp thu nghiêm túc các ý kiến góp ý để điều chỉnh, hoàn thiện Dự thảo Báo cáo chính trị theo hướng gọn, khả thi, phù hợp với thực tiễn của địa phương.

Lãnh đạo các sở, ngành tham dự hội nghị.



Đồng chí Bùi Thanh An cũng lưu ý các xã cần xây dựng các chỉ tiêu phù hợp, đặc biệt điều chỉnh chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng tổng giá trị sản phẩm. Bên cạnh đó, các xã cần cân nhắc điều chỉnh chỉ tiêu thu nhập bình quân đầu người; giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân hàng năm ở mức cao hơn để thể hiện quyết tâm cải thiện đời sống người dân.

Đề xuất các giải pháp triển khai thực hiện 4 Nghị quyết trọng tâm của Bộ Chính trị, nhất là: Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và Nghị quyết số 68-NQ/TW, ngày 04/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.

Đại diện lãnh đạo xã Tri Lễ tham dự hội nghị.



Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An nhấn mạnh các xã Tri Lễ, Thông Thụ, Mường Quàng cần chú trọng bảo tồn phát huy các di sản bản sắc văn hóa dân tộc; bảo vệ các tài nguyên rừng, môi trường sống cảnh quan thiên nhiên để phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.

Nghiên cứu các mô hình động lực mới để phát triển, đẩy mạnh thu hút đầu tư, thực hiện tốt các dự án đầu tư công.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị các xã nên xác định rõ cây, con chủ lực, từng bước quy hoạch để hình thành các khu vực vùng nguyên liệu theo hướng sản xuất công nghiệp; nên nghiên cứu đưa vào một số giống cây trồng, vật nuôi từ bên ngoài phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng có tính giảm nghèo nhanh.

Bên cạnh đó, các xã cần chủ động nắm chắc tình hình đảm bảo an ninh biên giới, không để xảy ra điểm nóng; chủ động ứng phó với thiên tai, biến đổi khí hậu.



Đại diện lãnh đạo xã Mường Quàng tham dự hội nghị.



Đồng thời, tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng, củng cố, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; tiếp tục đào tạo nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu mới.



Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An cũng đề nghị các xã cần tiếp thu nghiêm túc các ý kiến góp ý để điều chỉnh, hoàn thiện Dự thảo Báo cáo chính trị theo hướng gọn, khả thi, phù hợp với thực tiễn của địa phương. Các xã cần xây dựng chương trình hành động triển khai ngay sau đại hội để sớm đưa nghị quyết đi vào cuộc sống.