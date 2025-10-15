Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An yêu cầu các địa phương và sở, ngành cần thay đổi tư duy, phương pháp tiếp cận để thích ứng trong bối cảnh mới
Khảo sát và làm việc với 10 phường, xã về thực hiện chính quyền 2 cấp; đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị các địa phương và sở, ngành cần thay đổi tư duy, phương pháp tiếp cận để thích ứng trong bối cảnh mới.
Chiều 15/10, Tổ công tác số 1 về chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp của UBND tỉnh do đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm tổ trưởng đã có cuộc khảo sát thực tế và làm việc với 10 xã, phường: Trường Vinh, Thành Vinh, Vinh Hưng, Vinh Phú, Vinh Lộc, Cửa Lò, Hưng Nguyên, Hưng Nguyên Nam, Lam Thành, Yên Trung.
Kiến nghị nhiều vướng mắc cần tháo gỡ
Tại cuộc làm việc, lãnh đạo các xã, phường đã báo cáo kết quả sau 3 tháng rưỡi thực hiện chính quyền 2 cấp, kể từ ngày 01/07/2025 với nhiệm vụ ưu tiên tập trung cao nhất sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, người lao động và ổn định tổ chức bộ máy; đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, bảo đảm hệ thống chính trị hoạt động thông suốt.
Đặc biệt, cán bộ, đảng viên và nhân dân ghi nhận tinh thần nỗ lực khắc phục khó khăn, nâng cao tinh thần phục vụ, thể hiện tinh thần gần dân, sát dân, giải quyết kịp thời các khó khăn của người dân từ đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã.
Bên cạnh đó, các địa phương cũng phản ánh nhiều khó khăn, đề nghị tỉnh và Trung ương tháo gỡ, để chính quyền cấp xã thực sự hoạt động hiệu năng, hiệu lực và hiệu quả, thúc đẩy sự phát triển chung của từng địa phương.
Trong đó, đáng quan tâm là vấn đề giải quyết bất cập thừa - thiếu cục bộ về cán bộ và cơ cấu chuyên môn, nhất là thiếu cán bộ thuộc những lĩnh vực yêu cầu chuyên môn sâu; đồng thời, sớm triển khai sắp xếp, thành lập đơn vị sự nghiệp công lập cấp xã cung cấp dịch vụ công cơ bản, thiết yếu cho người dân và ban quản lý dự án ở cấp xã.
Các địa phương cũng kiến nghị tỉnh tăng tỷ lệ điều tiết nguồn thu ngân sách cho cấp xã, đặc biệt là nguồn thu từ cấp quyền sử dụng đất, đảm bảo cân đối các nhiệm vụ chi phát sinh tăng thêm, đầu tư các công trình thiết yếu và trả nợ xây dựng cơ bản từ các xã, phường cũ trước đây.
Một số địa phương cũng phản ánh, khối lượng thủ tục hành chính của người dân cần giải quyết lớn, trong khi đó, hạ tầng công nghệ thông tin; quy trình, thủ tục giải quyết, nhất là một số thủ tục lĩnh vực tư pháp, hộ tịch còn yêu cầu quá mức cần thiết và tính liên thông trong giải quyết đang còn bất cập, gây khó khăn cho cán bộ, công chức chuyên môn và giảm hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.
Nhiều vấn đề khó khăn trong cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tài chính, ngân sách, đầu tư công, xây dựng… và các tồn tại từ cấp huyện và xã trước đây để lại liên quan đến giải phóng mặt bằng, tái định cư, giải quyết khu tập thể cũ, công trình đầu tư dang dở… cũng được các địa phương kiến nghị, đề xuất Trung ương và tỉnh giải quyết.
Một số địa phương kiến nghị một số nội dung liên quan đến công tác phân cấp, phân quyền; ban hành cơ chế, chính sách đặc thù, trong đó có chính sách đặc thù cho phường Cửa Lò phát triển.
Cần đổi mới tư duy, phương pháp tiếp cận để thích ứng
Sau khi lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh tiếp thu và trả lời trực tiếp một số vấn đề theo chức năng, nhiệm vụ; kết luận tại cuộc làm việc, đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ghi nhận những nỗ lực, tận tụy của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã và tinh thần đồng hành của các sở, ngành cấp tỉnh thời gian qua, đảm bảo bộ máy cấp xã mới đi vào vận hành từng bước ổn định.
Ghi nhận và chia sẻ những khó khăn, áp lực mà cơ sở đang đối diện liên quan đến các lĩnh vực tài nguyên, môi trường, tài chính-ngân sách, đầu tư công, quy hoạch, xây dựng, tổ chức bộ máy, biên chế, cải cách hành chính… Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành cấp tỉnh cần nghiên cứu tháo gỡ hoặc tham mưu cho tỉnh giải quyết.
Nhấn mạnh, chính quyền 2 cấp, khó khăn trong giai đoạn đầu là tất yếu, nhưng khi bộ máy và mỗi cán bộ, công chức thích ứng với cơ chế vận hành mới sẽ tạo ra động lực phát triển tốt; đồng chí Bùi Thanh An đề nghị các xã, phường cần phải thay đổi tư duy, phương pháp làm việc; từ nhận thức để có hành động và từ hành động để có kết quả; nếu vẫn tư duy cũ mà áp dụng trong thời đại mới thì khó thích nghi, thích ứng và đáp ứng yêu cầu.
Bên cạnh cấp xã, đòi hỏi các sở, ban, ngành cấp tỉnh cũng phải thay đổi tư duy để thích ứng với vận hành chính quyền 2 cấp; không chỉ cấp xã mà các sở, ngành phải “chạy” cùng trên nguyên tắc đồng hành, thành lập các tổ công tác về cơ sở khảo sát, nắm bắt và giải quyết ngay các vướng mắc, vì mục tiêu chung là: Hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả của bộ máy; góp phần thúc đẩy sự phát triển chung của tỉnh, giải quyết tốt các nhu cầu chính đáng của nhân dân.
Trước cuộc làm việc, buổi sáng, Tổ công tác số 1, UBND tỉnh đã trực tiếp đi khảo sát thực tế vận hành chính quyền 2 cấp tại 6 phường, xã: Trường Vinh, Vinh Hưng, Cửa Lò, Hưng Nguyên, Hưng Nguyên Nam, Lam Thành.
Sau đây là một số hình ảnh của Tổ công tác số 1, UBND tỉnh tại các xã, phường: