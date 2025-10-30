Thời sự Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An: Tận dụng thời cơ, tiến nhanh, vượt lên để không bỏ lỡ cơ hội phát triển Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An cho rằng, Nghệ An đang bước vào một giai đoạn bản lề mang tính bước ngoặt. Thời cơ đã rõ, cơ sở đã hình thành, điều quan trọng nhất là phải hành động mạnh mẽ, dứt khoát, đồng bộ và sáng tạo để quyết tâm đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Sáng 30/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 13, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An trình bày chuyên đề tại hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Tại hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An trình bày chuyên đề quán triệt và triển khai Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cho rằng, nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng và quyết tâm đưa Nghị quyết vào cuộc sống, trong quá trình chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, và ngay sau khi Nghị quyết Đại hội được thông qua, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, tổ biên tập xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết.

Việc xây dựng Chương trình hành động nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của Nghị quyết thành các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án cụ thể, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị, phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên của Nhân dân trong thời kỳ phát triển mới.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Trình bày tóm tắt một số nội dung chính của Chương trình hành động, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã phân tích, làm rõ 4 nội hàm lớn trong quá trình xây dựng Chương trình hành động; 2 mục tiêu cốt lõi, xuyên suốt nhất quán thực hiện.

Cùng đó, làm rõ 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm về hoàn thiện thể chế, cơ chế vận hành của hệ thống chính trị và các công việc có tính chất đặt nền tảng, tạo điều kiện phát triển các ngành, lĩnh vực và 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp về đổi mới, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Đồng thời, 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp phát triển các lĩnh vực, khu vực được cụ thể hóa và triển khai thực hiện quyết liệt; cụ thể hóa nhiệm vụ thực hiện 3 đột phá phát triển về thể chế, phát triển nguồn nhân lực, phát triển kết cấu hạ tầng.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An nhấn mạnh, các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và 3 đột phá phát triển nêu trên đều hướng đến việc hoàn thành mục tiêu tổng quát và thực hiện 39 chỉ tiêu và nhóm chỉ tiêu cụ thể được xác định trong Nghị quyết Đại hội.

Chương trình hành động đã xác định triển khai xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các Nghị quyết chuyên đề, chương trình, kế hoạch, đề án, dự án trọng điểm. Trong đó, tiếp tục thực hiện 28 Nghị quyết, chương trình, kế hoạch, đề án trọng điểm đã ban hành trong nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tập trung xây dựng và triển khai thực hiện 28 Nghị quyết, chương trình, kế hoạch, đề án trọng điểm mới trong nhiệm kỳ 2025 – 2030. Huy động nguồn lực triển khai thực hiện 24 dự án đầu tư trọng điểm để thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cho biết, căn cứ Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, các Nghị quyết, Kết luận, Chủ trương của Trung ương và yêu cầu thực tiễn trong từng thời điểm cụ thể, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ tiếp tục cụ thể hóa, bổ sung vào chương trình công tác, xây dựng, ban hành các Nghị quyết chuyên đề, chỉ thị, kế hoạch, đề án và chỉ đạo tổ chức thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An, Chương trình hành động đã phân công thực hiện gắn với “địa chỉ”, trách nhiệm rõ ràng, với lộ trình và thời gian thực hiện cụ thể đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đảng ủy các cơ quan Đảng, Đảng ủy UBND tỉnh, Đảng ủy Cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh, các ban Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy, cấp ủy, Đảng ủy trực thuộc và các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Định kỳ hằng tháng, hằng quý và tại các hội nghị kiểm điểm, tổng kết công tác hằng năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nghe báo cáo tổng hợp tình hình triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội; kịp thời bổ sung các giải pháp chỉ đạo, nâng cao hiệu quả thực hiện, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân có khuyết điểm, vi phạm.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cho rằng, tỉnh Nghệ An đang bước vào một giai đoạn bản lề mang tính bước ngoặt. Có thể nói thời cơ đã rõ, cơ sở đã hình thành, điều quan trọng nhất là phải hành động mạnh mẽ, dứt khoát, đồng bộ và sáng tạo để quyết tâm đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Chúng ta cũng nhận thức sâu sắc rằng, nếu không tận dụng được thời cơ để tiến nhanh, không tự vượt lên thì tỉnh sẽ lỡ cơ hội phát triển.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

"Với sự quan tâm của Trung ương, cùng với sự nỗ lực, đoàn kết, đồng sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh, chúng ta tin tưởng và quyết tâm thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, đưa tỉnh Nghệ An phát triển nhanh và bền vững, xứng đáng với sự quan tâm, kỳ vọng của Trung ương, của cả nước dành cho quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh; thực hiện thành công các mục tiêu vào năm 2030, là dấu mốc quan trọng kỷ niệm 1.000 năm danh xưng Nghệ An", Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An nhấn mạnh.