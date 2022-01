Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao quà Tết tại Tân Kỳ ​

(Baonghean.vn) - Hưởng ứng Thư kêu gọi "Tết Vì người nghèo" của Bí thư Tỉnh ủy, ngày 27/1, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An cùng lãnh đạo Công ty CP Bến xe Nghệ An và Ngân hàng BIDV Chi nhánh Nghệ An đã trao quà Tết tại huyện Tân Kỳ. ​