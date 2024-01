Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh: Triển khai các giải pháp đồng bộ, đảm bảo điện năng đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao sự đoàn kết thống nhất, sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời của cán bộ, nhân viên Công ty Điện lực Nghệ An cùng các sở, ngành để đạt được những kết quả xuất sắc, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh nhà.

Chiều 10/1, tại thành phố Vinh, Công ty Điện lực Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết công tác sản xuất, kinh doanh năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Dự hội nghị có các đồng chí: Lê Văn Thái - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc; Bành Hồng Hiển - Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An, cùng đại diện các Điện lực; các phòng, ban của Công ty Điện lực Nghệ An.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Thành Cường

Về phía tỉnh Nghệ An, dự hội nghị có các đồng chí: Lê Hồng Vinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Phan Thị Hoan - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh; Phạm Văn Hóa - Giám đốc Sở Công Thương, cùng đại diện Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam, Phòng Kinh tế Công an tỉnh.

Năm 2023, Công ty Điện lực Nghệ An thực hiện sản xuất, kinh doanh trong điều kiện gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng chuỗi cung ứng toàn cầu bị đứt gãy, giá nhiên liệu, vật tư thiết bị tăng cao, nền kinh tế sản xuất trong nước tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức.

Đồng chí Bành Hồng Hiển – Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thành Cường

Bên cạnh đó, do thời tiết cực đoan, tình hình hạn hán trong tháng 5, tháng 6 nên lưu lượng nước về các hồ thủy điện thấp, xảy ra tình trạng thiếu nguồn điện ở miền Bắc, nhiều thời điểm phải tiết giảm phụ tải, công tác đảm bảo cấp điện gặp rất nhiều khó khăn.

Công ty Điện lực Nghệ An đã chú trọng áp dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào công tác quản lý, vận hành, thực hiện tốt công tác chuyển đổi số trên mọi lĩnh vực, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, đặc biệt quan tâm công tác quản trị doanh nghiệp, đồng thời nghiêm túc thực hiện chủ đề năm "Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí" của tập đoàn, tổng công ty.

Với sự giúp đỡ của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An, các sở, ban, ngành và các địa phương và sự nỗ lực của cán bộ, nhân viên, Công ty Điện lực Nghệ An đã đảm bảo cung cấp điện và đáp ứng đầy đủ nhu cầu điện cho sự phát triển kinh tế - xã hội và sinh hoạt của nhân dân, các sự kiện chính trị - xã hội, các ngày lễ, Tết… lưới điện vận hành ổn định, an toàn; hoàn thành tốt các nhiệm vụ kế hoạch năm 2023.

Nổi bật như điện thương phẩm năm 2023 thực hiện 4.613,58 triệu kWh, đạt 103,21% kế hoạch; Doanh thu 8.854,43 tỷ đồng, đạt 103,96% kế hoạch năm. Tỷ lệ khách hàng thanh toán không dùng tiền mặt đạt 85,42%,…

Các đồng chí chủ trì hội nghị. Ảnh: Thành Cường

Bên cạnh đó, công ty đã thực hiện đầy đủ các nội dung theo kế hoạch an toàn lao động. Thực hiện tốt các chương trình cải cách hành chính do tổng công ty ban hành, đẩy nhanh chuyển đổi số trong các lĩnh vực hoạt động hướng đến việc cung cấp dịch vụ tốt nhất cho khách hàng. Tăng cường thực thi văn hóa doanh nghiệp và phong trào lao động, sản xuất.

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh chia sẻ những khó khăn của ngành Điện lực trong năm qua. Đồng chí ghi nhận, đánh giá cao sự đoàn kết, thống nhất, sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời của cán bộ, nhân viên Công ty Điện lực Nghệ An cùng các sở, ngành để đạt được những kết quả xuất sắc trong năm 2023, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh nhà.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thành Cường

Để phát huy những kết quả đạt được, đảm bảo kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh đề nghị, Công ty Điện lực Nghệ An cùng với các sở, ban, ngành và các địa phương tiếp tục phối hợp trong công tác xây dựng các công trình điện đảm bảo đúng quy định.

Xây dựng phương án vận hành, cung cấp điện đảm bảo an toàn, tin cậy, nhất là các vùng sử dụng nhiều điện, vùng có nguy cơ quá tải trong mùa nắng nóng; Có kế hoạch cắt điện phù hợp, có thông báo đến tổ chức, cá nhân, đồng thời có phương án kiểm tra, kiểm soát, xử lý các vi phạm quy định về tiết kiệm năng lượng.

Tiếp tục bảo trì, bảo dưỡng hệ thống truyền tải, các trạm biến áp; kiểm tra, đánh giá xử lý các trường hợp vi phạm hành lang an toàn lưới điện.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị Sở Công Thương, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam, các cơ quan, đơn vị kịp thời báo cáo, đề xuất Tổng Công ty Điện lực miền Bắc triển khai các giải pháp đồng bộ, đảm bảo điện năng đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Điện lực Nghệ An sử dụng máy bay không người lái giám sát, sửa chữa hệ thống truyền tải. Ảnh: Thành Cường

Đồng chí Lê Hồng Vinh cũng chỉ đạo các sở, ngành, địa phương chủ động phối hợp, hỗ trợ, giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho việc đầu tư, sản xuất, kinh doanh của các đơn vị thuộc ngành Điện trên địa bàn.

Biểu dương, ghi nhận các thành tích, đóng góp của cán bộ, nhân viên Công ty Điện lực Nghệ An, đồng chí Lê Văn Thái - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc mong muốn đội ngũ lãnh đạo công ty tiếp tục sáng tạo hơn nữa, đổi mới hơn nữa, quyết tâm hơn nữa trong điều hành để phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được, góp phần vào thành công chung của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc.

Đồng chí Lê Văn Thái – Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thành Cường

Tích cực phối hợp với UBND tỉnh và các sở, ngành trong việc xây dựng quy hoạch chung của tỉnh, trong đó có phương án, kế hoạch xây dựng mạng lưới điện của tỉnh Nghệ An.

Chủ động nắm bắt tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư của tỉnh, để chủ động đề xuất với tổng công ty chủ trương đầu tư các dự án lưới điện; Thực hiện tốt các thủ tục về đất đai, thủ tục cấp điện cho các dự án của tổng công ty đã và sẽ thực hiện trên địa bàn. Cùng với tổng công ty đảm bảo cấp điện kịp thời cho các khách hàng có nhu cầu sử dụng điện lớn, đặc biệt là khách hàng ở các khu công nghiệp.

Công ty Điện lực Nghệ An tặng Giấy khen cho các tập thể đạt thành tích trong phong trào thi đua năm 2023. Ảnh: Thành Cường

Công ty Điện lực Nghệ An tặng Giấy khen cho các tập thể đạt thành tích trong phong trào thi đua thực thi văn hóa doanh nghiệp năm 2023. Ảnh: Thành Cường

Sẵn sàng các kịch bản, phương án, giải pháp ứng phó với tình trạng thiếu nguồn điện trong mùa nắng nóng năm 2024.

Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc cũng đề nghị Công ty Điện lực Nghệ An thực hiện nghiêm túc quy trình, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng; đảm bảo an toàn cho người lao động, tài sản, phương tiện trong sản xuất, kinh doanh.