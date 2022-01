Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long tặng quà, chúc Tết các bệnh viện

Chiều 24/1, đoàn công tác của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ tỉnh Nghệ An do đồng chí Bùi Đình Long dẫn đầu đã đến thăm, tặng quà, chúc Tết Bệnh viện HNĐK Nghệ An, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Nghệ An, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An và Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông…Tham gia đoàn công tác có đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Sở Y tế Nghệ An.

Đoàn công tác tặng quà, chúc mừng năm mới Bệnh viện HNĐK Nghệ An. Ảnh: Thành Chung Thăm, tặng quà chúc Tết, đồng chí Bùi Đình Long chúc mừng, biểu dương những nỗ lực, cố gắng của 4 bệnh viện trong năm 2021. Các bệnh viện đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ; thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại đơn vị, trong tỉnh và tăng cường hỗ trợ các tỉnh, thành trong cả nước; thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn khám, chữa bệnh, phát triển các kỹ thuật cao và đầu tư xây dựng cơ sở vật chất… Bên cạnh đó, các bệnh viện cũng đã làm tốt công tác an sinh xã hội, thiện nguyện. Tặng quà, chúc mừng Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Nghệ An. Ảnh: Thành Chung Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ mong muốn: Bước vào năm 2022, các bệnh viện cần tiếp tục cố gắng hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ; đào tạo tốt cán bộ; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, phát triển kỹ thuật cao tuyến Trung ương, xây dựng thương hiệu; thực hiện tốt tự chủ tài chính, tự chủ chuyên môn, tự chủ đầu tư. Tặng quà, chúc mừng năm mới Bệnh viện Ung bướu Nghệ An. Ảnh: Thành Chung Trước mắt, các bệnh viện cần đảm bảo tốt nhiệm vụ trong dịp Tết này: Đảm bảo đầy đủ vật tư, thuốc men; làm tốt công tác chuyên môn, thường trực cấp cứu, khám, chữa bệnh và phòng, chống dịch Covid-19 tại đơn vị. Bên cạnh đó, các bệnh viện cần đảm bảo chế độ Tết, đời sống cho cán bộ, công nhân viên trong đơn vị; tổ chức một cái Tết đầy đủ, ấm áp cho cán bộ trực Tết và bệnh nhân ở lại điều trị. Đồng chí Bùi Đình Long tặng quà cho các cán bộ, nhân viên y tế có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Thành Chung Chúc mừng năm mới thắng lợi mới, an khang thịnh vượng, đồng chí Bùi Đình Long mong muốn các cán bộ, nhân viên y tế vui Tết, đón Xuân an toàn; khi về ăn Tết với gia đình cần thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại gia đình, cộng đồng; chấp hành tốt quy định, pháp luật của Nhà nước… Tặng quà cho bệnh nhân nghèo đang điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Thành Chung Đoàn công tác của tỉnh trao 31 suất quà cho 31 cán bộ, nhân viên y tế có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng; trao 95 suất quà cho 95 bệnh nhân nghèo, mắc bệnh nặng đang điều trị tại 4 bệnh viện...Phó Chủ tịch UBND tỉnh gửi lời chúc sức khỏe; mong muốn các bệnh nhân lạc quan, cố gắng vượt qua nỗi đau bệnh tật, sớm trở về đón Tết, vui Xuân cùng gia đình./.