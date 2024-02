Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thanh An thăm, chúc Tết các doanh nghiệp và nhà đầu tư

(Baonghean.vn) - Sáng 1/2, Nhân dịp Xuân Giáp Thìn 2024, đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo sở, ngành đến thăm, chúc Tết một số doanh nghiệp và nhà đầu tư, nghiên cứu đầu tư tại tỉnh Nghệ An.

Tham gia đoàn có đại diện lãnh đạo Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam; Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh; Sở NN&PTNT; Văn phòng UBND tỉnh; Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thanh An thăm, chúc Tết Công ty TNHH VSIP Nghệ An và các nhà đầu tư. Ảnh: Thành Cường

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thanh An cùng đoàn công tác đã đến thăm, chúc Tết lãnh đạo Công ty TNHH VSIP Nghệ An. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh rất vui mừng, phấn khởi trước những kết quả thu hút đầu tư của Công ty TNHH VSIP Nghệ An và kết quả sản xuất kinh doanh của các nhà đầu tư thứ cấp trong KCN VSIP Nghệ An trong năm 2023.

Đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng những kết quả đạt được của Công ty TNHH VSIP Nghệ An. Ảnh: Thành Cường

Những kết quả đạt được của Công ty TNHH VSIP Nghệ An góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh. Việc thu hút các nhà đầu tư vào Khu công nghiệp VSIP Nghệ An đều phù hợp với các lĩnh vực địa phương đang chú trọng, đảm bảo các tiêu chí về môi trường, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, quy mô sản xuất, tạo cơ hội việc làm cho lao động trên địa bàn tỉnh và nộp ngân sách địa phương.

Ngoài ra, các nhà đầu tư đã tham gia rất tích cực các hoạt động an sinh xã hội. Tỉnh Nghệ An hết sức trân trọng những đóng góp và tình cảm của nhà đầu tư hạ tầng, các nhà đầu tư thứ cấp cho sự phát triển chung của tỉnh và các hoạt động xã hội trên địa bàn.

Ông Nguyễn Hồng Nguyên - Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH VSIP Nghệ An cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh. Ảnh: Thành Cường

Ông Đồ Kỳ Giang - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Luxshare-ICT Nghệ An cảm ơn sự quan tâm, đồng hành của tỉnh Nghệ An trong thời gian qua. Ảnh: Thành Cường

Năm 2024, Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn, Công ty TNHH VSIP Nghệ An tiếp tục tạo lập thành tích tốt hơn trong đầu tư và thu hút đầu tư vào tỉnh Nghệ An; tiếp tục triển khai đầu tư khu đô thị và dịch vụ, đảm bảo đồng bộ sự phát triển của khu công nghiệp, sớm triển khai xây dựng hoàn thành hạ tầng Khu công nghiệp VSIP Nghệ An II (tại Khu công nghiệp Thọ Lộc) để đi vào hoạt động và thu hút thành công các nhà đầu tư thứ cấp.

Đồng chí Bùi Thanh An cũng mong muốn các nhà đầu tư tiếp tục đồng hành cùng tỉnh Nghệ An để đạt được các mục tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra và là động lực cho Nghệ An phát triển đột phá trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định quyết tâm của các cấp ngành của tỉnh trong đồng hành và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về chính sách, môi trường đầu tư kinh doanh cho các nhà đầu tư nói chung và Công ty TNHH VSIP Nghệ An nói riêng để triển khai nhanh, hiệu quả các dự án.

Lãnh đạo UBND tỉnh tặng quà, chúc Tết Công ty TNHH VSIP Nghệ An và các nhà đầu tư. Ảnh: Thành Cường

Chúc Tết cán bộ, người lao động Công ty TNHH VSIP Nghệ An và các doanh nghiệp, nhà đầu tư đã và đang đầu tư trong KCN VSIP Nghệ An, thay mặt lãnh đạo tỉnh Nghệ An, đồng chí Bùi Thanh An chúc lãnh đạo Công ty TNHH VSIP Nghệ An và các nhà đầu tư, cán bộ, công nhân viên, người lao động làm việc tại KCN VSIP Nghệ An một năm mới nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thanh An biểu dương những kết quả đạt được của Công ty WHA Industrial Zone Việt Nam trong năm qua. Ảnh: Thành Cường

Tiếp đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thanh An cùng đoàn đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, người lao động Công ty WHA Industrial Zone Việt Nam và các doanh nghiệp, nhà đầu tư đã và đang đầu tư trong Khu công nghiệp WHA Industrial Zone 1 Nghệ An.

Lãnh đạo tỉnh tặng quà, chúc Tết cán bộ, người lao động Công ty WHA Industrial Zone Việt Nam và các doanh nghiệp, nhà đầu tư đã và đang đầu tư trong KCN WHA Industrial Zone 1 Nghệ An. Ảnh: Thành Cường

Biểu dương những kết quả, đóng góp của Công ty WHA Industrial Zone Việt Nam cũng như các nhà đầu tư trong năm 2023, bước sang năm 2024, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Công ty WHA Industrial Zone Việt Nam cũng như các nhà đầu tư sớm hoàn thành việc đầu tư hạ tầng giai đoạn 2, thu hút các dự án; đồng thời tập trung nguồn lực để sớm được phê duyệt chủ trương đầu tư cho giai đoạn 3 và chuẩn bị cho các giai đoạn tiếp theo, trở thành động lực phát triển quan trọng trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong thời gian tới.

Đến thăm, chúc Tết tại Công ty CP Hoàng Thịnh Đạt và các nhà đầu tư tại Khu Công nghiệp Hoàng Mai I, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định quyết tâm đồng hành cùng doanh nghiệp và các nhà đầu tư. Ảnh: Thành Cường

Thăm, chúc Tết Công ty CP Hoàng Thịnh Đạt và các nhà đầu tư tại Khu Công nghiệp Hoàng Mai I, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định quyết tâm của tỉnh đồng hành và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về chính sách, môi trường đầu tư kinh doanh cho các nhà đầu tư nói chung và Công ty CP Hoàng Thịnh Đạt nói riêng để triển khai nhanh, hiệu quả các dự án.

Ông Hoàng Văn Dương - Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Hoàng Thịnh Đạt cảm ơn tỉnh Nghệ An đã tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư sản xuất. Ảnh: Thành Cường

Đồng chí Bùi Thanh An tin tưởng Công ty CP Hoàng Thịnh Đạt sẽ tiếp tục tạo lập thành tích tốt hơn trong đầu tư và thu hút đầu tư vào tỉnh Nghệ An, sớm triển khai xây dựng hoàn thành hạ tầng Khu công nghiệp Hoàng Mai II để đi vào hoạt động và thu hút thành công các nhà đầu tư thứ cấp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà, chúc Tết lãnh đạo Công ty CP Hoàng Thịnh Đạt và các nhà đầu tư. Ảnh: Thành Cường

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thanh An gửi tới lãnh đạo Công ty CP Hoàng Thịnh Đạt, các nhà đầu tư trong khu công nghiệp, cán bộ, nhân viên, người lao động lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất, cùng gia đình đón năm mới nhiều sức khỏe, niềm vui, an khang thịnh vượng; góp thêm nhiều thắng lợi trong thu hút đầu tư và đóng góp hơn nữa vào sự phát triển của tỉnh Nghệ An.