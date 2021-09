Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu kiểm tra sản xuất và vận hành hồ Sông Sào

Chiều 25/9, đoàn công tác do đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu đã đi kiểm tra công tác sản xuất cây vụ đông và đảm bảo an toàn một số công trình hồ, đập trên địa bàn tỉnh. Cùng đi có lãnh đạo ngành Nông nghiệp và PTNT và một số địa phương liên quan.

Trong mấy ngày nay, do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 6, trên địa bàn Nghệ An đã có mưa to, nhiều tuyến đường tại các huyện Con Cuông, Yên Thành, Tân Kỳ, Quỳ Châu, TX. Thái Hòa, Nghĩa Đàn... đã bị ngập. Tại nhiều nơi nước cũng đã tràn vào nhà dân, gây thiệt hại không nhỏ đến đời sống sản xuất và kinh doanh của nhân dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu kiểm tra một số diện tích cây vụ đông tại xã Diễn Thịnh (Diễn Châu). Ảnh: Tiến Đông

Tại Diễn Châu, vụ đông năm nay toàn huyện gieo trồng hơn 3.850ha, trong đó có 900ha lạc đông và 1.700ha ngô, cùng rau, màu các loại. Đặc biệt, do triển khai gieo trồng trước lịch thời vụ 15 ngày nên đến thời điểm này phần lớn diện tích cây trồng vụ đông trên địa bàn Diễn Châu đã phát triển tốt. Trong đó, nhiều diện tích ngô sinh khối đã chuẩn bị cho thu hoạch.

Vụ đông năm nay huyện DIễn Châu đã gieo trồng trước 15 ngày so với lịch thời vụ nên cây trồng đã sinh trưởng và phát triển khá tốt. Ảnh: Tiến Đông

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 6, trên địa bàn huyện Diễn Châu có mưa to nên đã gây ngập úng cục bộ nhiều nơi, khiến cho 800ha cây vụ đông bị ngập.



Qua kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu yêu cầu huyện Diễn Châu sớm tổ chức tiêu úng cho những khu vực bị ngập, đồng thời cho thu hoạch sớm đối với những diện tích ngô vụ đông đã có thể thu hoạch, nhằm tránh thiệt hại khi xảy ra mưa lớn.

Đoàn kiểm tra việc vận hành xả lũ hồ chứa nước Sông Sào (Nghĩa Đàn). Ảnh: Tiến Đông

Kiểm tra công tác xả lũ hồ Sông Sào, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu yêu cầu đơn vị quản lý vận hành cần phải bám sát tình hình diễn biến của mưa lũ để có biện pháp vận hành an toàn. Công ty TNHH MTV Thủy lợi Phủ Quỳ - đơn vị quản lý, vận hành hồ Sông Sào cần phải cắt cử cán bộ, công nhân viên túc trực 24/24h để vận hành, quan trắc lượng mưa và mực nước, kiểm tra hiện trạng công trình. Đặc biệt, khi có sự cố xảy ra thì cần phải báo cáo xử lý kịp thời.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu yêu cầu đơn vị quản lý hồ chứa nước Sông Sào cần phải bố trí cán bộ, công nhân túc trực 24/24h để đảm bảo vận hành an toàn và báo cáo, xử lý kịp thời khi có sự cố xảy ra. Ảnh: Tiến Đông

Hồ chứa nước Sông Sào là công trình thủy lợi lớn, có dung tích 51,42 triệu m3 nước. Từ sáng nay do mưa lớn, lưu lượng nước đổ về hồ lớn nên đến chiều nay, đơn vị quản lý vận hành đã phải xả 2 trên tổng số 3 cửa xả của hồ, với lưu lượng 360m3/s.

Đến chiều nay hồ chứa nước Sông Sào đã phải xả 2 trên tổng số 3 cửa với lưu lượng 360m3/s.

Đoàn cũng đã kiểm tra và chỉ đạo công tác phân luồng giao thông tại điểm ngập úng trên tuyến Quốc lộ 48, đoạn qua xã Nghĩa Thuận (TX.Thái Hòa). Đây là 1 trong 4 điểm bị ngập trên toàn tuyến Quốc lộ 48.

Đoàn kiểm tra điểm ngập sâu trên Quốc lộ 48 đoạn qua xã Nghĩa Thuận, TX. Thái Hòa. Ảnh: Tiến Đông