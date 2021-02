Phó chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu thăm chúc Tết tại huyện Tương Dương

Địa bàn xã Tam Hợp còn là nơi đứng chân của Đồn biên phòng Tam Hợp; Tổng đội TNXP 9 trực thuộc Tỉnh đoàn Nghệ An.

Năm 2020 tổng giá trị sản xuất trên địa bàn toàn xã Tam Hợp đạt 54 tỷ 944 triệu đồng, tăng 71,4% so với năm 2019. Trong đó giá trị sản xuất nông, lâm và ngư nghiệp đạt 11 tỷ 852 triệu đồng. Bình quân thu nhập đầu người năm 2020 đạt 22,8 triệu đồng.

Tại Đồn biên phòng Tam Hợp, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu cùng đoàn công tác đã được lắng nghe báo cáo của đơn vị liên quan đến công tác bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới. Với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ tuyến biên giới dài 14,828km, phía ngoại biên đối diện, tiếp giáp với cụm bản Thoong My Xay, huyện Viêng Thoong, tỉnh Bô Ly Khăm Xay của nước bạn Lào. Trong những năm vừa qua, Đồn biên phòng Tam Hợp đã triển khai đồng bộ, toàn diện các biện pháp công tác Biên phòng. Quán triệt, thực hiện nghiêm mệnh lệnh, chỉ thị, kế hoạch công tác sẵn sàng chiến đấu của cấp trên, nhiệm vụ QP-AN của địa phương…

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu tặng quà chúc tết cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Tam Hợp. Ảnh: Tiến Đông

Đánh giá cao kết quả mà Đồn biên phòng Tam Hợp đạt được, nhất là trong công tác bảo vệ an ninh biên giới, phòng chống truyền đạo trái phép, phòng chống Covid-19 có hiệu quả; Phó chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu mong muốn cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Tam Hợp tiếp tục giữ vững địa bàn, đảm bảo cho người dân đón tết an toàn, vui tươi; tập trung quan tâm đến đời sống hậu phương quân đội, để cán bộ, chiến sĩ an tâm công tác.