Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu vui Ngày hội Đại đoàn kết tại xã Xiêng My (Tương Dương)

Sáng 13/11, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh, Ban Dân tộc, Báo Nghệ An cùng lãnh đạo Huyện ủy - UBND huyện Tương Dương dự Lễ công bố bản Phẩy, xã Xiêng My (Tương Dương) đạt chuẩn nông thôn mới và chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2021.

Nhân dân bản Phẩy cũng đã chủ động phát triển các mô hình kinh tế, ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất. Hiện tại, ngoài việc sản xuất được lúa nước 2 vụ, người dân bản Phẩy còn gieo trỉa được 15 ha ngô với sản lượng 4 tấn/ha; sản xuất được hơn 2 ha rau các loại; gây dựng được đàn gia súc với 2.094 con, đàn lợn 124 con, gia cầm 1.396 con. Đặc biệt, ban quản lý bản cũng đã vận động 100% hộ dân nuôi nhốt đàn gia súc của mình và trồng được 2,9 ha cỏ voi phục vụ cho chăn nuôi... Nhờ thế mà hiện nay thu nhập bình quân đầu người của người dân bản Phẩy đã đạt trên 42 triệu đồng/năm.

Về việc xây dựng nông thôn mới, bản Phẩy đã đạt 15/15 tiêu chí theo quy định. Trong đó, có một số tiêu chí nổi bật như huy động được hơn 91 triệu đồng, xây dựng gần 500m đường bê tông nội bản; có 100% gia đình sử dụng nước hợp vệ sinh, 100% hộ có hố rác để xử lý rác thải sinh hoạt.

Trong những năm qua, công cuộc xây dựng làng, bản văn hóa ở bản Phẩy luôn được quan tâm theo hướng tiếp thu có chọn lọc và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Ảnh: Tiến Đông

Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" và công tác quốc phòng luôn được nhân dân tham gia tích cực, làm tốt công tác động viên thanh niên trong độ tuổi tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự đầy đủ. Tổ chức lực lượng dân quân và an ninh bản được củng cố, thường xuyên làm tốt nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra. Nhờ vậy, tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trong bản được giữ vững, các tệ nạn xã hội được đẩy lùi, không có người vi phạm pháp luật, các mâu thuẫn nảy sinh trong nhân dân được tập trung giải quyết kịp thời, không để xảy ra tình trạng khiếu nại, khiếu kiện vượt cấp.

Sau khi được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, nhân dân bản Phẩy xác định sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng khu dân cư văn hóa, gia đình văn hóa, phấn đấu có trên 95% hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa. Tổ chức tốt các hoạt động vui chơi, giải trí, văn hóa, văn nghệ, TDTT tại cộng đồng khu dân cư, thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang. Đẩy mạnh phong trào hiếu học, phong trào khuyến học, khuyến tài trong mỗi gia đình, dòng họ và cộng đồng khu dân cư...

Xiêng My là xã vùng sâu của huyện Tương Dương, toàn xã có 7 bản với 742 hộ dân và 1.300 nhân khẩu, có 3 dân tộc anh em cùng sinh sống là Thái, Khơ mú, Kinh. Sau khi xây dựng bản Phẩy thành công bản nông thôn mới, chính quyền địa phương đang tiếp tục tập trung và phấn đấu xây dựng các bản Khe Quỳnh, Đình Tài, Noóng Mò đạt bản nông thôn mới trong thời gian tiếp theo.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thành Cường

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu chúc mừng và đánh giá cao công cuộc xây dựng nông thôn mới của Ban quản lý và nhân dân bản Phẩy.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng mong muốn Ban quản lý bản Phẩy tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên, người có uy tín, vận động nhân dân thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây đời sống văn hóa ở khu dân cư”, cuộc vận động “Vì người nghèo”, lá lành đùm lá rách...

Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Giữ gìn, phát huy các giá trị truyền thống văn hóa bản sắc dân tộc, giữ vững danh hiệu làng, bản văn hóa, gia đình văn hóa, quy ước, hương ước cộng đồng. Quan tâm thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; đẩy lùi các tập tục lạc hậu, mê tín dị đoan; cảnh giác với các thế lực thù địch xuyên tạc nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc; củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu tặng quà cho Ban Quản lý bản Phẩy. Ảnh: Tiến Đông

Tiếp tục phát huy, thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, giữ vững bản nông thôn mới, tiến tới xây dựng bản nông thôn mới nâng cao, vùng quê đáng sống, phát huy tinh thần tương thân, tương ái, không để ai bị bỏ lại phía sau, giúp nhau trong phát triển kinh tế. Phát động phong trào “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu, lấy tích cực, lùi tiêu cực”.

Ông Trương Thiết Hùng - Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh trao 1 phần quà cho Ban Quản lý bản Phẩy và 10 suất quà cho các hộ dân hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Thành Cường Đặc biệt, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu mong muốn bà con nhân dân bản Phẩy nói riêng và nhân dân xã Xiêng My nói chung cần đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, đầu tư thâm canh tăng năng suất; mở mang các ngành nghề, dịch vụ nhằm thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và các đề án phát triển kinh tế của xã để nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, xóa đói, giảm nghèo bền vững.

Dịp này, UBND tỉnh cũng đã tặng 1 phần quà cho nhân dân bản Phẩy; UBMTTQ tỉnh cũng đã tặng 1 suất quà cho Ban Quản lý bản Phẩy và trao 10 suất quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Xiêng My. Ban Dân tộc tỉnh cũng đã trao tặng 1 phần quà cho Ban Quản lý bản Phẩy.

Đại diện lãnh đạo Báo Nghệ An và Bưu điện tỉnh cùng Tập đoàn Thiên Minh Đức đã hỗ trợ 4 gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở Xiêng My xóa nhà dột nát. Ảnh: Tiến Đông

Đồng hành cùng với nhân dân xã Xiêng My, Báo Nghệ An phối hợp với Bưu điện tỉnh, Tập đoàn Thiên Minh Đức cũng đã hỗ trợ 4 gia đình hộ nghèo của xã Xiêng My xóa nhà dột nát, mỗi suất quà trị giá 20 triệu đồng. Chi đoàn Báo Nghệ An cũng tặng 1 suất quà cho em Lữ Thị Phương, Trường Tiểu học Xiêng My - là học sinh nghèo do Chi đoàn Báo nhận đỡ đầu.



Lãnh đạo huyện Tương Dương trao Bằng công nhận bản nông thôn mới và trao thưởng 70 triệu đồng cho nhân dân bản Phẩy. Ảnh: Thành Cường

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu cùng lãnh đạo huyện Tương Dương trồng cây đại đoàn kết tại bản Phẩy. Ảnh: Thành Cường Ngoài ra, Huyện ủy, UBND huyện Tương Dương cũng đã quyết định tặng thưởng 70 triệu đồng cho Ban Quản lý bản Phẩy, tặng 7 suất quà cho 7 già làng có uy tín trên địa bàn xã Xiêng My; hỗ trợ 3 gia đình xây dựng nhà "Đại đoàn kết". Các ban, ngành, đoàn thể của huyện Tương Dương như UBMTTQ huyện, Hội Người cao tuổi, Hội Khuyến học, Hội Nạn nhân chất độc da cam-dioxin huyện cũng đã trao nhiều suất quà cho các gia đình, các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Lãnh đạo tỉnh cùng các ban, ngành, đoàn thể và huyện Tương Dương cũng đã tham gia trồng 3 cây đại đoàn kết tại bản Phẩy.

Tại buổi lễ, đồng bào các dân tộc bản Phẩy đã nô nức tham gia các trò chơi truyền thống, thể hiện tinh thần đoàn kết, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc./.