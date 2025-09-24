Thời sự Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền kiểm tra công tác ứng phó, phòng chống cơn bão số 9 và làm việc tại trạm nghiền Cảng Quốc tế Vissai Sáng 24/9, đồng chí Hoàng Phú Hiền - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến kiểm tra công tác ứng phó, phòng chống cơn bão số 9 (bão Ragasa) và làm việc với Công ty Cổ phần Xi măng Sông Lam Nghệ An về Dự án Xây dựng Cảng biển Vissai và dự án Trạm nghiền xi măng Sông Lam.

Doanh thu ước tính đạt khoảng 6.000 tỷ đồng

Dự án xây dựng Cảng biển Vissai do Công ty Cổ phần Xi măng Sông Lam Nghệ An làm chủ đầu tư tại xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc (nay là xã Hải Lộc).

Dự án có diện tích 407,15 ha (mặt nước hiện trạng là 397,06 ha; đất tự nhiên ven biển là 10,09 ha). Tổng vốn đầu tư khoảng 2.198 tỷ đồng, với thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền nghe giới thiệu về Dự án xây dựng Cảng biển Vissai. Ảnh: Thanh Lê



Đến nay, dự án đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt các thủ tục pháp lý để triển khai đưa vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Đối với các hạng mục chính, đã xây dựng Khu bến chuyên dùng số 1, các hạng mục đê chắn sóng, hệ thống băng tải và tuyến kè bảo vệ bờ.

Dự án xây dựng Cảng biển Vissai do Công ty Cổ phần Xi măng Sông Lam Nghệ An làm chủ đầu tư. Ảnh:Thanh Lê



Ngoài ra, dự án đã hoàn thành một số hạng mục phụ trợ như: Đã xây dựng tường rào bao quanh khu vực bến chuyên dùng số 1; công tác nạo vét khu trước bến và khu quay trở tại khu bến chuyên dùng số 11; nạo vét luồng vào cảng diện tích 110m và các công trình phục vụ vận hành khai thác.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền kiểm tra hiện trường triển khai dự án và công tác phòng, chống bão số 9 của Công ty Cổ phần Xi măng Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Thanh Lê



Tính đến tháng 8/2025, Cảng biển Vissai có 627 lượt tàu ra vào cập bến, sản lượng 5.951.308,39 tấn. Trong đó, bến tổng hợp đạt 1.547.228,36 tấn với 88 lượt tàu ra vào tại bến cảng tổng hợp. Giá trị sản xuất công nghiệp của Cảng Vissai đạt 3.595 tỷ đồng, ước tính cả năm đạt khoảng 5.500 tỷ đồng.

Tổng doanh thu công ty tính đến ngày 31/8/2025 là 3.920 tỷ đồng, ước tính cả năm đạt khoảng 6.000 tỷ đồng. Giá trị xuất khẩu 9 tháng đạt 2.200 tỷ đồng, ước tính năm đạt khoảng 3.900 tỷ đồng.

Trạm nghiền xi măng đang triển khai xây dựng các hạng mục. Ảnh: Thanh Lê



Tính đến nay, Cảng vissai có 1.630 công nhân, người lao động đang làm việc với mức thu nhập bình quân đạt 8 triệu đồng/người/tháng.

Đối với dự án Trạm nghiền xi măng Sông Lam xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An (nay là xã Hải Lộc), thuộc Dự án Nhà máy xi măng Sông Lam. Dự án có tổng vốn đầu tư 12.500 tỷ đồng với thời hạn hoạt động là 50 năm kể từ ngày 01/11/2014.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền làm việc với Công ty Cổ phần Xi măng Sông Lam. Ảnh: Thanh Lê



Đến nay, dự án đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, có đủ cơ sở pháp lý để triển khai đưa vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Công ty Cổ phần Xi măng Sông Lam đã triển khai xây dựng những hạng mục công trình và đang được khai thác, vận hành phục vụ cho hoạt động sản xuất của Trạm nghiền xi măng.

Tháo gỡ khó khăn

Theo báo cáo của chủ đầu tư, quá trình triển khai dự án gặp một số khó khăn, vướng mắc: Hiện nay, do hiện tượng bồi lắng tự nhiên của cát biển, các tàu phải chờ thời điểm đỉnh triều mới rời cầu được, gây kẹt cầu và kẹt máy rót hàng. Vẫn còn hiện tượng các tàu cá của ngư dân đánh bắt trong phạm vi luồng vào ban đêm gây cản trở, mất an toàn cho tàu ra, vào cảng biển Vissai. Đến nay, địa phương chưa hoàn thành bồi thường giải phóng mặt bằng cho 11 hộ dân gần khu vực bãi cảng.

Ông Nguyễn Ngọc Oánh - Tổng Giám đốc, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần xi măng Sông Lam báo cáo các dự án. Ảnh: Thanh Lê



Tại cuộc làm việc, Công ty Cổ phần Xi măng Sông Lam Nghệ An đề nghị UBND tỉnh Nghệ An xem xét và cho ý kiến chỉ đạo đối với kiến nghị của Công ty về việc đề nghị chấp thuận vị trí nhận chìm vật chất nạo vét để duy tu luồng, vũng quay và khu nước trước bến tại cảng 2; đồng thời, nạo vét luồng cảng 1 để đảm bảo độ sâu luồng, vũng quay và khu nước trước bến.

Công ty Cổ phần Xi măng Sông Lam kiến nghị tỉnh chấp thuận chủ trương cho phép Công ty được tiến hành lập Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 Trạm nghiền xi măng Sông Lam để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Dự án. Cùng với đó, mong muốn tỉnh chỉ đạo xã Hải Lộc khẩn trương tiếp nhận bàn giao đầy đủ hồ sơ thủ tục liên quan đến dự án bồi thường hỗ trợ GPMB và tái định cư cho 11 hộ bị ảnh hưởng tại vùng đất xen kẹp, để làm cơ sở tái định cư cho người dân.

Đồng chí Hoàng Phú Hiền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận cuộc làm việc. Ảnh: Thanh Lê



Phát biểu kết luận tại cuộc làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền ghi nhận, đánh giá cao hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Xi măng Sông Lam Nghệ An đã tạo việc làm cho lao động, đóng góp ngân sách cho địa phương, góp phần thúc đẩy thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An. Bên cạnh đó, Công ty quan tâm đến công tác an sinh xã hội của tỉnh.



Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền đề nghị Công ty quan tâm triển khai công tác ứng phó, phòng chống cơn bão số 9 (bão Ragasa); cần tính toán hậu cần 6 bến; đảm bảo công tác an toàn giao thông hàng hải.

Đồng chí Hoàng Phú Hiền giao cho các ngành, địa phương phối hợp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Đại diện Công ty Cổ phần Xi măng Sông Lam Nghệ An tham dự cuộc làm việc. Ảnh: Thanh Lê



Cụ thể, giao cho Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam phối hợp làm việc với xã Hải Lộc đẩy nhanh công tác GPMB, di dời dân tái định cư; phối hợp hoàn thiện điều chỉnh quy hoạch. Sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu cho UBND tỉnh phương án vị trí nhận chìm vật chất nạo vét để duy tu luồng, vũng quay và khu nước trước bến tại cảng 2, đồng thời nạo vét luồng cảng 1.

Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh chỉ đạo quản lý chặt chẽ tàu ra vào; đồng thời, tuyên truyền và phổ biến pháp luật cho người dân nắm bắt phạm vi luồng, vùng quay trở và khu vực trước bến để an toàn cho tàu ra, vào cảng biển Vissai. Cảng vụ xem xét về việc xây dựng khu neo đậu tàu cho tàu có trọng tải lớn hơn 100.000DWT.