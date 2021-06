Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác thi lớp 10 tại Diễn Châu và thành phố Vinh

Sáng 1/6, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long - Trưởng Ban chỉ đạo xét công nhận tốt nghiệp THCS và thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2021 - 2022 đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị thi tại các trường học trên địa bàn huyện Diễn Châu và tp Vinh.

Cùng đi có đồng chí Thái Văn Thành - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Phó trưởng Ban chỉ đạo cùng đại diện Sở Y tế, Công an tỉnh Nghệ An, lãnh đạo các địa phương và một số ban, ngành liên quan.

Đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị thi tại Trường THCS Diễn Bích. Ảnh: Mỹ Hà Kỳ thi năm nay diễn ra trong bối cảnh thời tiết nắng nóng và tình hình dịch bệnh Covid-19 trên cả nước đang diễn biến hết sức phức tạp. Tại Nghệ An, qua tổng hợp từ Sở Giáo dục và Đào tạo, dù trên địa bàn không có đối tượng F1 nhưng toàn tỉnh có một điểm thi phải tổ chức thi riêng tại Trường THCS Diễn Bích - Diễn Châu.



Đến kiểm tra tại điểm thi này, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long ghi nhận sự nỗ lực của Hội đồng thi Trường THPT Nguyễn Xuân Ôn và chính quyền huyện Diễn Châu.

Kiểm tra nơi lưu trữ đề thi và bài thi của thí sinh. Ảnh: Mỹ Hà

Tuy nhiên, do đặc thù riêng của điểm thi này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý các cán bộ, giám thị và bộ phận phục vụ phải đặc biệt quan tâm đến vấn đề an toàn của các thí sinh và những người làm nhiệm vụ thi.

Điểm thi cũng cần xây dựng các phương án dự phòng như bố trí thêm phòng cách ly dự phòng, tăng cường thêm cán bộ y tế, an ninh cho điểm thi. Theo kế hoạch, điểm thi này có 113 thí sinh với 10 phòng thi và 47 người phục vụ cho kỳ thi. Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Xuân Ôn sẽ làm Chủ tịch Hội đồng coi thi tại điểm thi này.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long trao quà hỗ trợ cho điểm thi đặc biệt ở trường THCS DIễn Bích - Diễn Châu. Ảnh: Mỹ Hà

Cũng trong sáng nay, đoàn cũng đi kiểm tra tại Trường THPT Diễn Châu 3. Đây là Hội đồng thi có số lượng thí sinh dự thi khá đông với gần 800 thí sinh nên việc đảm bảo an toàn hết sức quan trọng. Hiện, nhà trường đã chuẩn bị đủ khẩu trang và nước sát khuẩn để cấp phát đủ cho các thí sinh trong các buổi thi, tiến hành phun thuốc khử trùng.

Đoàn kiểm tra cũng lưu ý nhà trường cần kiểm tra lại hệ thống điện, nước và các vật dụng thiết yếu khác để hỗ trợ thí sinh trong điều kiện nắng nóng.

Kiểm tra công tác thi tại Trường THPT Diễn Châu 3. Ảnh: Mỹ Hà

Tại thành phố Vinh, đồng chí Bùi Đình Long đã kiểm tra công tác chuẩn bị thi tại Trường THPT DTNT số 1. Năm nay, số lượng thí sinh đăng ký vào trường tăng hơn 200 thí sinh so với năm trước, số phòng thi cũng tăng 10 phòng.

Do đặc thù thí sinh thi vào trường đều là học sinh ở các huyện miền núi và có khá nhiều phụ huynh đưa đón nên trong quá trình chuẩn bị thi, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu nhà trường cần quan tâm tạo điều kiện đến việc ăn ở của các thí sinh và người nhà.

Ngày hôm nay đã có nhiều thí sinh đến Trường THPT DTNT tỉnh để dự thi. Ảnh: Mỹ Hà

Trong quá trình thi, điểm thi phải đảm bảo an toàn tuyệt đối, không để xảy ra tình trạng người nhà còn lưu trú trong ký túc xá.

Hội đồng thi này cũng sẽ tổ chức thành 2 điểm thi nên phải quan tâm đến vấn đề an toàn giao thông, an ninh trật tự; yêu cầu thành phố Vinh và công an tỉnh sẽ cùng vào cuộc để hỗ trợ, tăng cường cho nhà trường.

Kiểm tra công tác thi tại Trường PT DTNT số 1. Ảnh: Mỹ Hà

Ở điểm thi Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, đồng chí Bùi Đình Long lưu ý đây là điểm thi có số lượng thí sinh dự thi đông nhất tỉnh với 1.122 thí sinh tại 47 hội đồng thi. Do đó, trong bất cứ hoàn cảnh nào, ngoài công tác chuyên môn, hội đồng thi cũng phải quan tâm đến vấn đề an toàn, bảo mật đề thi, an toàn cho các thí sinh trong quá trình dự thi và đặc biệt cần đảm bảo các quy định để phòng chống dịch Covid-19.

Đoàn công tác của Ban chỉ đạo thi tỉnh kiểm tra tại Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng. Ảnh: Mỹ Hà

Từ kết quả kiểm tra thực tế ở các địa phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các ban, ngành liên quan phải thường xuyên giám sát và nắm bắt tình hình ở các hội đồng thi. Quá trình diễn ra kỳ thi phải được thực hiện đúng theo quy định, đảm bảo một kỳ thi nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế và công bằng cho tất cả thí sinh.